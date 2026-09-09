Найкращі повербанки 2026 року: 3 недорогі моделі для смартфонів та ноутбуків (фото)

За останні кілька років портативні зарядні пристрої стали набагато цікавішими та різноманітнішими, що значно ускладнило вибір для пересічного покупця. Йдеться як про бюджетні повербанки, так і потужні моделі для ноутбуків.

Оглядач техніки Генрі Т. Кейсі випробував десятки найкращих повербанків та визначив трійку найкращих на різний бюджет. Враженнями від кожної з моделей експерт поділився у статті для CNN.

Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2

Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2 Фото: CNN

Iniu Pawsible P41L-E2 отримав звання найкращого бюджетного повербанка. В ході тестів він виявився єдиним зарядним пристроєм вартістю до 40 доларів, який міг зарядити iPhone 16 на понад 50% за 30 хвилин.

Перевагою Iniu Pawsible P41L-E2 також є власний вбудований кабель USB-C, якого немає в деяких набагато дорожчих конкурентах. Це доволі зручно, особливо для користувачів, які збираються часто брати повербанк з собою в дорогу.

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Варто враховувати, що світлодіоди у формі лап, які показують приблизний час роботи від батареї, можуть не сподобатись тим, хто цінує точність. Однак, на думку експерта, це не є суттєвим недоліком, враховуючи ціну.

Ціна Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2 в Україні — від 1 600 до 2 060 грн.

Anker Nano Power Bank

Anker Nano Power Bank Фото: CNN

Тим, хто шукає найкращий повербанк для смартфона, автор радить звернути увагу на 30-ватний Anker Nano. У тесті на заряджання iPhone він показав чудовий результат, зрівнявшись з Iniu Pawsible P41L-E2. Водночас вбудований кабель USB-C Nano кращий, ніж у зарядному пристрої Iniu.

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Маленький металевий гачок перетворює шнур Nano на петлю, що дозволяє зручно тримати його під час користування телефоном. Повербанк також має екран, який показує точний відсоток залишку заряду батареї та час її зарядки під час підзарядки.

Єдиним реальним недоліком цього портативного зарядного пристрою є те, що швидкість зарядки 30 Вт не найкраща, яку можна отримати в цій ціновій категорії. Наприклад, дешевший Iniu Pawsible P41L-E2 зарядив батарею S25 Ultra на 70% за 30 хвилин, що суттєво перевищує показник Anker Nano у 45%.

Ціна Anker Nano Power Bank 30 Вт в Україні — від 2 500 до 3 600 грн.

UGreen 145W 25 000 мАг

UGreen 145W 25 000 мАг Фото: CNN

UGreen 145W 25 000 мАг лідирує серед повербанків для ноутбуків. Завдяки потужності 145 Вт він чудово впорався з зарядкою MacBook Air M4 та Lenovo Yoga Slim 7x.

Цей повербанк UGreen пропонує два порти USB-C та один порт USB-A. Швидке натискання маленької кнопки збоку вмикає РК-екран, який показує, скільки заряду залишилося. Ємності 25 000 мАг може вистачити на повну зарядку типового ноутбука і ще трохи залишитися для підзарядки смартфона.

Водночас експерт зазначив, що UGreen 145W 25 000 мАг видається йому занадто простим. З цікавих функцій повербанк пропонує лише режим низького енергоспоживання для "поступового" заряджання невеликих гаджетів.

Ціна UGreen 145W 25 000 мАг в Україні — від 2 400 до 4 500 грн.

Нагадаємо, Jackery представила на виставці IFA 2026 у Берліні нову портативну електростанцію HomePower 1000 Plus V2.

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