Лучшие повербанки 2026 года: 3 недорогие модели для смартфонов и ноутбуков (фото)

За последние несколько лет портативные зарядные устройства стали гораздо интереснее и разнообразнее, что значительно усложнило выбор для обычного покупателя. Речь идет как о бюджетных внешних аккумуляторах, так и о мощных моделях для ноутбуков.

Эксперт по технике Генри Т. Кейси протестировал десятки лучших внешних аккумуляторов и определил тройку лучших для разных бюджетов. Своими впечатлениями о каждой из моделей эксперт поделился в статье для CNN.

Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2

Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2 Фото: CNN

Iniu Pawsible P41L-E2 получил звание лучшего бюджетного внешнего аккумулятора. В ходе тестов он оказался единственным зарядным устройством стоимостью до 40 долларов, способным зарядить iPhone 16 более чем на 50 % за 30 минут.

Еще одним преимуществом Iniu Pawsible P41L-E2 является собственный встроенный кабель USB-C, которого нет у некоторых гораздо более дорогих конкурентов. Это довольно удобно, особенно для пользователей, которые собираются часто брать портативный аккумулятор с собой в дорогу.

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Стоит учитывать, что светодиоды в форме лапы, отображающие примерное время работы от батареи, могут не понравиться тем, кто ценит точность. Однако, по мнению эксперта, это не является существенным недостатком, учитывая цену.

Цена Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2 в Украине — от 1 600 до 2 060 грн.

Anker Nano Power Bank

Anker Nano Power Bank Фото: CNN

Тем, кто ищет лучший внешний аккумулятор для смартфона, автор рекомендует обратить внимание на 30-ваттный Anker Nano. В тесте на зарядку iPhone он показал отличный результат, не уступив Iniu Pawsible P41L-E2. При этом встроенный USB-C-кабель Nano лучше, чем у зарядного устройства Iniu.

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Небольшой металлический крючок превращает шнур Nano в петлю, что позволяет удобно держать его во время использования телефона. Портативный зарядник также оснащен экраном, на котором отображается точный процент оставшегося заряда батареи и время зарядки во время подзарядки.

Единственным реальным недостатком этого повербанка является то, что скорость зарядки 30 Вт не самая высокая из тех, что можно получить в этой ценовой категории. Например, более дешевое зарядное устройство Iniu Pawsible P41L-E2 зарядило аккумулятор S25 Ultra на 70 % за 30 минут, что значительно превышает показатель Anker Nano (45 %).

Цена Anker Nano Power Bank 30 Вт в Украине — от 2 500 до 3 600 грн.

UGreen 145 Вт, 25 000 мАч

UGreen 145 Вт, 25 000 мАч Фото: CNN

UGreen 145 Вт, 25 000 мАч лидерует среди повербанков для ноутбуков. Благодаря мощности 145 Вт он отлично справился с зарядкой MacBook Air M4 и Lenovo Yoga Slim 7x.

Этот портативный аккумулятор UGreen оснащен двумя портами USB-C и одним портом USB-A. Быстрое нажатие на маленькую кнопку сбоку включает ЖК-экран, на котором отображается уровень заряда. Емкости в 25 000 мАч может хватить на полную зарядку обычного ноутбука и еще немного останется для подзарядки смартфона.

В то же время эксперт отметил, что UGreen 145 Вт 25 000 мАч кажется ему слишком простым. Из интересных функций этот внешний аккумулятор предлагает лишь режим низкого энергопотребления для "постепенной" зарядки небольших гаджетов.

Цена UGreen 145 Вт 25 000 мАч в Украине — от 2 400 до 4 500 грн.

Напомним, что компания Jackery представила на выставке IFA 2026 в Берлине новую портативную электростанцию HomePower 1000 Plus V2.

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