Лучшие повербанки 2026 года: 3 недорогие модели для смартфонов и ноутбуков (фото)
За последние несколько лет портативные зарядные устройства стали гораздо интереснее и разнообразнее, что значительно усложнило выбор для обычного покупателя. Речь идет как о бюджетных внешних аккумуляторах, так и о мощных моделях для ноутбуков.
Эксперт по технике Генри Т. Кейси протестировал десятки лучших внешних аккумуляторов и определил тройку лучших для разных бюджетов. Своими впечатлениями о каждой из моделей эксперт поделился в статье для CNN.
Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2
Iniu Pawsible P41L-E2 получил звание лучшего бюджетного внешнего аккумулятора. В ходе тестов он оказался единственным зарядным устройством стоимостью до 40 долларов, способным зарядить iPhone 16 более чем на 50 % за 30 минут.
Еще одним преимуществом Iniu Pawsible P41L-E2 является собственный встроенный кабель USB-C, которого нет у некоторых гораздо более дорогих конкурентов. Это довольно удобно, особенно для пользователей, которые собираются часто брать портативный аккумулятор с собой в дорогу.
Стоит учитывать, что светодиоды в форме лапы, отображающие примерное время работы от батареи, могут не понравиться тем, кто ценит точность. Однако, по мнению эксперта, это не является существенным недостатком, учитывая цену.
- Цена Power Bank Iniu Pawsible P41L-E2 в Украине — от 1 600 до 2 060 грн.
Anker Nano Power Bank
Тем, кто ищет лучший внешний аккумулятор для смартфона, автор рекомендует обратить внимание на 30-ваттный Anker Nano. В тесте на зарядку iPhone он показал отличный результат, не уступив Iniu Pawsible P41L-E2. При этом встроенный USB-C-кабель Nano лучше, чем у зарядного устройства Iniu.Важно
Небольшой металлический крючок превращает шнур Nano в петлю, что позволяет удобно держать его во время использования телефона. Портативный зарядник также оснащен экраном, на котором отображается точный процент оставшегося заряда батареи и время зарядки во время подзарядки.
Единственным реальным недостатком этого повербанка является то, что скорость зарядки 30 Вт не самая высокая из тех, что можно получить в этой ценовой категории. Например, более дешевое зарядное устройство Iniu Pawsible P41L-E2 зарядило аккумулятор S25 Ultra на 70 % за 30 минут, что значительно превышает показатель Anker Nano (45 %).
- Цена Anker Nano Power Bank 30 Вт в Украине — от 2 500 до 3 600 грн.
UGreen 145 Вт, 25 000 мАч
UGreen 145 Вт, 25 000 мАч лидерует среди повербанков для ноутбуков. Благодаря мощности 145 Вт он отлично справился с зарядкой MacBook Air M4 и Lenovo Yoga Slim 7x.
Этот портативный аккумулятор UGreen оснащен двумя портами USB-C и одним портом USB-A. Быстрое нажатие на маленькую кнопку сбоку включает ЖК-экран, на котором отображается уровень заряда. Емкости в 25 000 мАч может хватить на полную зарядку обычного ноутбука и еще немного останется для подзарядки смартфона.
В то же время эксперт отметил, что UGreen 145 Вт 25 000 мАч кажется ему слишком простым. Из интересных функций этот внешний аккумулятор предлагает лишь режим низкого энергопотребления для "постепенной" зарядки небольших гаджетов.
- Цена UGreen 145 Вт 25 000 мАч в Украине — от 2 400 до 4 500 грн.
Напомним, что компания Jackery представила на выставке IFA 2026 в Берлине новую портативную электростанцию HomePower 1000 Plus V2.
Фокус также сообщал, что компания Bluetti представила зарядную станцию Pioneer 5000 E-Generator, разработанную для замены генераторов на топливе.