Безпечний повербанк вартістю до 1000 грн: Ugreen випустила тонку модель P5 (фото)

Компанія Ugreen представила новий портативний акумулятор P5, орієнтований на безпеку та довговічність.

Повербанк Ugreen P5 надійде у продаж в Китаї 16 вересня, тоді як глобальний реліз можливий трохи згодом. Ціна та характеристики новинки вже розкриті на китайському сайті JD.

Ugreen P5 має габарити 117,8 x 72 x 16,8 мм та важить близько 203,4 г. Ugreen стверджує, що він приблизно на 25% легший за старішу модель PB203. На передній панелі є цифровий дисплей, який показує залишок заряду батареї у відсотках.

Кольори Ugreen P5

Повербанк постачається з вбудованим 18,5-сантиметровим кабелем USB-C, який витримує близько 10 000 вигинів та може служити петлею для перенесення. P5 оснащений портами USB-C та USB-A, що дозволяють заряджати до трьох пристроїв одночасно.

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Ugreen P5 підтримує вихідну потужність до 22,5 Вт та вхідну потужність до 20 Вт. Під час одночасної зарядки кількох пристроїв загальна вихідна потужність обмежена 15 Вт. За даними Ugreen, за 30 хвилин повербанк може зарядити iPhone 17 приблизно до 58%, Huawei Mate 80 — до 37%, а Xiaomi 17 — до 21%.

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Повна зарядка Ugreen P5 займає приблизно 3,1 години. Пристрій підтримує кілька протоколів швидкої зарядки, включаючи PD, QC, AFC та SCP. В основі повербанка лежить літій-іонний елемент ємністю 37 Вт·год, здатний зберігати понад 90% своєї початкової ємності після 500 циклів зарядки.

Ugreen P5 виготовлений з вогнестійких матеріалів та має систему контролю температури з подвійним NTC. Пристрій працює за температури 48°C або нижче та пройшов випробування на прокол цвяхами, стиснення та високу температуру, не загоряючись та не вибухаючи.

Ціна Ugreen P5 — 18 доларів (близько 800 грн).

Ugreen P5

Нагадаємо, Ugreen випустила перший магнітний портативний акумулятор MagFlow Pro, оснащений системою рідинного охолодження.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi анонсувала нову лінійку повербанків, що включає три моделі для різних застосувань.