Який повербанк купити у 2026 році: найкращі моделі за результатами тестів (фото)

Повербанки можуть виручити в дорозі та під час відключень світла. Оскільки на ринку представлено безліч варіантів, вибрати потрібну модель може бути нелегко.

Експерти порталу TechCity дослідили незалежні тестування та огляди повербанків у 2026 році, виділивши 4 найкращі моделі для різних потреб.

Anker Laptop Power Bank 25K

Anker Laptop Power Bank 25K Фото: Anker

Anker Laptop Power Bank 25K здатен заряджати смартфони, планшети і ноутбуки, що робить його одним з найбільш універсальних повербанків у 2026 році. Він має ємність 25 000 мАг та може видавати загальну потужність до 165 Вт.

Цей повербанк може заряджати одночасно до чотирьох пристроїв. Через один порт USB-C доступно до 100 Вт. Також доступні два вбудовані кабелі USB-C. Вага Anker Laptop Power Bank 25K становить 595 г.

Ugreen Nexode 25 000 мАг 200 Вт

Ugreen Nexode 25 000 мАг 200 Вт Фото: UGREEN

Портативний акумулятор Ugreen Nexode 25 000 мАг 200 Вт має два порти USB-C та один порт USB-A. Перший порт USB-C може видавати до 140 Вт, тоді як другий пропонує до 100 Вт.

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Ugreen Nexode 25 000 мАг 200 Вт підходить для користувачів ноутбуків, яким потрібна висока потужність зарядки та кілька портів. Важить повербанк приблизно 609 г , що робить його трохи важчим за модель Anker.

Anker MagGo 10K Qi2

Anker MagGo 10K Qi2 Фото: Anker

Повербанак MagGo 10K Qi2 може значно спростити зарядку iPhone та інших флагманів з підтримкою магнітної зарядки. Він не потребує кабелів, оскільки кріпиться безпосередньо до задньої панелі телефону. Однак варто враховувати, що магнітна зарядка, як правило, повільніша, ніж дротова.

Ugreen Nexode 12 000 мАг 100 Вт

Ugreen Nexode 12 000 мАг 100 Вт Фото: UGREEN

Портативний зарядний пристрій Ugreen Nexode 12 000 мАг 100 Вт поєднує відносно високу потужність з більш компактними габаритами та вбудованими кабелями. Це робить його хорошим вибором для подорожей.

Нагадаємо, Ugreen представила портативний акумулятор P5, орієнтований на безпеку та довговічність.

Фокус також повідомляв, що Oppo анонсувала компактний повербанк для смартфонів та планшетів.