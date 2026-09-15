Тонкий та легкий повебанк ємністю 10 000 мАг: Oppo представила нову модель (фото)

Компанія Oppo анонсувала компактний портативний зарядний пристрій для живлення смартфонів, планшетів та інших гаджетів.

Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 буде офіційно випущений 22 вересня 2026 року. Ключові характеристики пристрою розкрив портал ITHome.

Повербанк має габарити 110,6 x 70,6 x 18,1 мм та важить всього 204 г. Це робить його зручним для носіння в сумці або кишені куртки. Доступні кольори — Khaki Fragrance та Light Pink.

Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Новинка отримала акумулятор ємністю 10 000 мАг, здатний запропонувати зарядку потужністю до 33 Вт. Також доступна підтримка стандартів SUPERVOOC, USB PD, PPS, QC та UFCS. Залишок заряду акумулятора можна перевіряти безпосередньо з підтримуваного телефону Oppo.

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Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Є два вихідні порти USB-C та один порт USB-A. Кожен порт може видавати до 33 Вт при використанні окремо. При одночасному використанні двох портів загальна вихідна потужність падає до 5 В/4 А. Також є автоматичний режим низького струму для менших гаджетів, таких як розумні годинники, навушники та фітнес-трекери.

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Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 відповідає найновішим оновленням безпеки. У комплект також входить комплекту 0,2-метровий зарядний кабель, виготовлений з високощільного плетеного матеріалу, який має роз'єми USB-C на обох кінцях.

Ціна нового повебанка Oppo поки не розголошується. Більше деталей має бути доступно після запуску портативного зарядного пристрою.

Нагадаємо, Ugreen представила новий портативний акумулятор P5, орієнтований на безпеку та довговічність.

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