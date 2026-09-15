Тонкий и легкий повербанк емкостью 10 000 мАч: Oppo представила новую модель (фото)

Компания Oppo анонсировала компактное портативное зарядное устройство для смартфонов, планшетов и других гаджетов.

Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 будет официально выпущен 22 сентября 2026 года. Ключевые характеристики устройства раскрыл портал ITHome.

Повербанк имеет размеры 110,6 x 70,6 x 18,1 мм и весит всего 204 г. Благодаря этому его удобно носить в сумке или кармане куртки. Доступные цвета — Khaki Fragrance и Light Pink.

Oppo 33 Вт Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 10 000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью до 33 Вт. Также поддерживаются стандарты SUPERVOOC, USB PD, PPS, QC и UFCS. Уровень заряда аккумулятора можно проверять непосредственно с поддерживаемого телефона Oppo.

Oppo 33 Вт Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Имеется два выходных порта USB-C и один порт USB-A. Каждый порт может обеспечивать мощность до 33 Вт при отдельном использовании. При одновременном использовании двух портов общая выходная мощность снижается до 5 В/4 А. Также предусмотрен автоматический режим низкого тока для небольших гаджетов, таких как умные часы, наушники и фитнес-трекеры.

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Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 соответствует последним требованиям безопасности. В комплект также входит 0,2-метровый зарядный кабель, изготовленный из высокоплотного плетеного материала, с разъемами USB-C на обоих концах.

Цена нового повербанка Oppo пока не разглашается. Более подробная информация должна появиться после запуска портативного зарядного устройства.

Напомним, что компания Ugreen представила новый повербанк P5, разработанный с учетом требований безопасности и долговечности.

Фокус также сообщал, что компания Ugreen выпустила магнитный повербанк MagFlow Pro с жидкостным охлаждением.