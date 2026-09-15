Тонкий и легкий повербанк емкостью 10 000 мАч: Oppo представила новую модель (фото)
Компания Oppo анонсировала компактное портативное зарядное устройство для смартфонов, планшетов и других гаджетов.
Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 будет официально выпущен 22 сентября 2026 года. Ключевые характеристики устройства раскрыл портал ITHome.
Повербанк имеет размеры 110,6 x 70,6 x 18,1 мм и весит всего 204 г. Благодаря этому его удобно носить в сумке или кармане куртки. Доступные цвета — Khaki Fragrance и Light Pink.
Новинка оснащена аккумулятором емкостью 10 000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью до 33 Вт. Также поддерживаются стандарты SUPERVOOC, USB PD, PPS, QC и UFCS. Уровень заряда аккумулятора можно проверять непосредственно с поддерживаемого телефона Oppo.
Имеется два выходных порта USB-C и один порт USB-A. Каждый порт может обеспечивать мощность до 33 Вт при отдельном использовании. При одновременном использовании двух портов общая выходная мощность снижается до 5 В/4 А. Также предусмотрен автоматический режим низкого тока для небольших гаджетов, таких как умные часы, наушники и фитнес-трекеры.
Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 соответствует последним требованиям безопасности. В комплект также входит 0,2-метровый зарядный кабель, изготовленный из высокоплотного плетеного материала, с разъемами USB-C на обоих концах.
Цена нового повербанка Oppo пока не разглашается. Более подробная информация должна появиться после запуска портативного зарядного устройства.
Напомним, что компания Ugreen представила новый повербанк P5, разработанный с учетом требований безопасности и долговечности.
Фокус также сообщал, что компания Ugreen выпустила магнитный повербанк MagFlow Pro с жидкостным охлаждением.