Один из лучших саундбаров 2026 года: эксперт посоветовал новую модель Samsung (фото)

Флагманский саундбар Samsung HW-Q990F предлагает компоновку 11.1.4 канала и 23 встроенных динамика. Система создает объемную звуковую сцену в форматах Dolby Atmos и DTS:X для домашних кинотеатров и игр.

Эксперты протестировали работу акустики в фильмах и играх, назвав ее одной из самых сбалансированных моделей премиум-класса по соотношению звука и возможностей, пишет TechRadar.

Конструкция и компоновка 11.1.4

Комплект аудиосистемы включает четыре раздельных модуля: основной фронтальный блок, два тыловых беспроводных сателлита и отдельный сабвуфер. Внутри корпусов распределены 23 динамика, направляющие звук вперед, в стороны и вверх для отражения от потолка. Это обеспечивает точное позиционирование эффектов в пространстве без необходимости прокладывать кабельные трассы через комнату.

Главным конструктивным отличием модели от предшественников стал уменьшенный в размерах сабвуфер. Несмотря на компактные габариты корпуса, низкочастотный динамик сохранил плотный и четкий бас. При тестировании в сценах погонь сабвуфер передает вибрации моторов без искажений и гула, сохраняя детализацию звуков второго плана.

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Cаундбар Samsung HW-Q990F Фото: Future

Тестирование в кино и разъемы для игр

В фильмах с дорожкой Dolby Atmos система точно отслеживает перемещение объектов: звук двигателей и выстрелов плавно переходит с передней панели на тыловые каналы и потолочные динамики. Диалоги персонажей остаются разборчивыми даже на фоне громких звуковых дорожек и музыки.

Для подключения видеотехники и игровых консолей саундбар оснащен интерфейсами HDMI 2.1 с поддержкой сквозной передачи сигнала в формате 4K при частоте 120 Гц. Это дает возможность выводить картинку с современных игровых приставок на телевизор без потери кадровой частоты и задержки ввода. Стоимость акустической системы на международном рынке составляет около 1000 долларов.

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