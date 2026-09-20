Один із найкращих саундбарів 2026 року: експерт порадив нову модель Samsung (фото)

Флагманська саундбар Samsung HW-Q990F пропонує конфігурацію 11.1.4 каналів та 23 вбудованих динаміки. Система створює об’ємну звукову сцену у форматах Dolby Atmos та DTS:X для домашніх кінотеатрів та ігор.

Експерти протестували роботу акустики у фільмах та іграх, назвавши її однією з найбільш збалансованих моделей преміум-класу за співвідношенням звуку та можливостей, пише TechRadar.

Конструкція та компонування 11.1.4

Комплект аудіосистеми складається з чотирьох окремих модулів: основного фронтального блоку, двох тилових бездротових сателітів та окремого сабвуфера. Усередині корпусів розміщено 23 динаміки, які спрямовують звук уперед, убік та вгору для відбиття від стелі. Це забезпечує точне позиціонування ефектів у просторі без необхідності прокладання кабельних трас через кімнату.

Головною конструктивною відмінністю моделі від попередників став сабвуфер, розміри якого було зменшено. Незважаючи на компактні габарити корпусу, низькочастотний динамік зберіг щільний і чіткий бас. Під час тестування у сценах перегонів сабвуфер передає вібрації двигунів без спотворень і гулу, зберігаючи деталізацію звуків другого плану.

Видео дня

Саундбар Samsung HW-Q990F Фото: Future

Тестування у кіно та роз'єми для ігор

У фільмах із звуковою доріжкою Dolby Atmos система точно відстежує переміщення об’єктів: звук двигунів і пострілів плавно переходить з передньої панелі на тилові канали та стельові динаміки. Діалоги персонажів залишаються чіткими навіть на тлі гучних звукових доріжок і музики.

Для підключення відеотехніки та ігрових консолей саундбар оснащений інтерфейсами HDMI 2.1 із підтримкою наскрізної передачі сигналу у форматі 4K із частотою 120 Гц. Це дає можливість виводити зображення з сучасних ігрових приставок на телевізор без втрати частоти оновлення та затримки введення. Вартість акустичної системи на міжнародному ринку становить близько 1000 доларів.

Раніше повідомлялося про 3 найпоширеніші проблеми зі звуковими панелями та способи їх усунення. Саундбари бюджетного цінового сегмента нерідко схильні до несправностей. Експерти розповіли, як їх можна усунути самостійно.

Також Фокус писав про те, як облаштувати справжній кінотеатр у себе вдома. Експерти розглянули найкращі телевізори, саундбари та проектори, спираючись на власний досвід тестування кожного пристрою.