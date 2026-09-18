Питает ноутбук и роутер 16 часов: какую зарядную станцию Anker рекомендуют осенью 2026 года

Портативная зарядная станция Anker SOLIX C1000X получила аккумулятор емкостью 1056 Вт·ч и выходную мощность 1800 Вт. Таких параметров хватает, чтобы долго питать рабочий ноутбук и роутер, либо поддерживать работу отопительного котла и других приборов.

Фокус расскажет про возможности станции, а также реальный опыт украинских пользователей при отключениях электроэнергии.

Технические характеристики Anker SOLIX C1000X

Емкость аккумулятора: 1056 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%)

1056 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 2400 Вт)

1800 Вт (пиковая — 2400 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 220 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (30 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 14 В/10 А

4 розетки 220 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (30 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 14 В/10 А Время зарядки от розетки: 100% за 60 минут (технология HyperFlash)

100% за 60 минут (технология HyperFlash) Вход для солнечных панелей: XT60 мощностью до 600 Вт

XT60 мощностью до 600 Вт Особенности: режим ИБП (переключение за 20 мс), LED-фонарь, управление по Wi-Fi и Bluetooth

режим ИБП (переключение за 20 мс), LED-фонарь, управление по Wi-Fi и Bluetooth Вес и размеры: 12,9 кг; 376 x 205 x 267 мм

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Anker SOLIX C1000X Фото: Prom.ua

Для каких приборов подходит станция

Главная фишка Anker SOLIX C1000 — технология быстрой зарядки HyperFlash, которая восполняет 100% емкости аккумулятора от обычной электросети за 1 час. Это позволяет быстро зарядить батарею в коротких промежутках между графиками отключений. При использовании на открытом воздухе порт XT60 принимает до 600 Вт от солнечных панелей.

Выходная мощность 1800 Вт позволяет подключать не только ноутбук, но и мощные бытовые приборы: холодильники, фены, микроволновые печи или электроинструмент. Станция оснащена четырьмя розетками 220 В и портом Type-C на 100 Вт, через который можно заряжать лэптопы напрямую без штатного блока питания. На передней панели также установлен светодиодный фонарь — к слову, возможно, это не лучшее расположение, поскольку экран c уровнем заряда находится на той же стороне.

Зарядная станция Anker Solix C1000X обладает достаточной емкостью для большинства задач Фото: Anker

Что говорят владельцы Anker SOLIX C1000X в Украине

Покупатели активно используют станцию во время блэкаутов и выделяют следующие результаты в бытовых задачах:

Газовые котлы: Станция без проблем запускает турбированные двухконтурные котлы (например, Beretta City 24 с потреблением 84 Вт), не требуя отдельного заземления. Циркуляционный насос отопления мощностью 100 Вт работает от батареи около 10 часов без перерыва.

Станция без проблем запускает турбированные двухконтурные котлы (например, Beretta City 24 с потреблением 84 Вт), не требуя отдельного заземления. Циркуляционный насос отопления мощностью 100 Вт работает от батареи около 10 часов без перерыва. Компьютеры и режим ИБП: Станция успевает переключиться на резервное питание за 20 миллисекунд. Этого времени достаточно, чтобы системный блок ПК продолжал работать без перезагрузки при внезапном отключении света в сети.

Станция успевает переключиться на резервное питание за 20 миллисекунд. Этого времени достаточно, чтобы системный блок ПК продолжал работать без перезагрузки при внезапном отключении света в сети. Холодильники: Двухкамерные холодильники работают штатно. Инвертор справляется с пусковыми токами компрессора.

Двухкамерные холодильники работают штатно. Инвертор справляется с пусковыми токами компрессора. Рабочее место: При одновременном подключении ноутбука и Wi-Fi роутера запаса энергии хватает на 15–16 часов.

При одновременном подключении ноутбука и Wi-Fi роутера запаса энергии хватает на 15–16 часов. Нюансы: Пользователи хвалят скорость зарядки и удобный корпус, но отмечают шум вентиляторов при быстром заряде и периодические задержки обновления данных в мобильном приложении.

Цена в Украине:

Anker SOLIX C1000X (1056 Вт·ч / 1800 Вт) — от 42 400 грн.

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