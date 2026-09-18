Питает ноутбук и роутер 16 часов: какую зарядную станцию Anker рекомендуют осенью 2026 года
Портативная зарядная станция Anker SOLIX C1000X получила аккумулятор емкостью 1056 Вт·ч и выходную мощность 1800 Вт. Таких параметров хватает, чтобы долго питать рабочий ноутбук и роутер, либо поддерживать работу отопительного котла и других приборов.
Фокус расскажет про возможности станции, а также реальный опыт украинских пользователей при отключениях электроэнергии.
Технические характеристики Anker SOLIX C1000X
- Емкость аккумулятора: 1056 Вт·ч (тип LiFePO4, 3000 циклов до 80%)
- Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 2400 Вт)
- Выходные разъемы: 4 розетки 220 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (30 Вт), 2 порта USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 14 В/10 А
- Время зарядки от розетки: 100% за 60 минут (технология HyperFlash)
- Вход для солнечных панелей: XT60 мощностью до 600 Вт
- Особенности: режим ИБП (переключение за 20 мс), LED-фонарь, управление по Wi-Fi и Bluetooth
- Вес и размеры: 12,9 кг; 376 x 205 x 267 мм
Для каких приборов подходит станция
Главная фишка Anker SOLIX C1000 — технология быстрой зарядки HyperFlash, которая восполняет 100% емкости аккумулятора от обычной электросети за 1 час. Это позволяет быстро зарядить батарею в коротких промежутках между графиками отключений. При использовании на открытом воздухе порт XT60 принимает до 600 Вт от солнечных панелей.
Выходная мощность 1800 Вт позволяет подключать не только ноутбук, но и мощные бытовые приборы: холодильники, фены, микроволновые печи или электроинструмент. Станция оснащена четырьмя розетками 220 В и портом Type-C на 100 Вт, через который можно заряжать лэптопы напрямую без штатного блока питания. На передней панели также установлен светодиодный фонарь — к слову, возможно, это не лучшее расположение, поскольку экран c уровнем заряда находится на той же стороне.
Что говорят владельцы Anker SOLIX C1000X в Украине
Покупатели активно используют станцию во время блэкаутов и выделяют следующие результаты в бытовых задачах:
- Газовые котлы: Станция без проблем запускает турбированные двухконтурные котлы (например, Beretta City 24 с потреблением 84 Вт), не требуя отдельного заземления. Циркуляционный насос отопления мощностью 100 Вт работает от батареи около 10 часов без перерыва.
- Компьютеры и режим ИБП: Станция успевает переключиться на резервное питание за 20 миллисекунд. Этого времени достаточно, чтобы системный блок ПК продолжал работать без перезагрузки при внезапном отключении света в сети.
- Холодильники: Двухкамерные холодильники работают штатно. Инвертор справляется с пусковыми токами компрессора.
- Рабочее место: При одновременном подключении ноутбука и Wi-Fi роутера запаса энергии хватает на 15–16 часов.
- Нюансы: Пользователи хвалят скорость зарядки и удобный корпус, но отмечают шум вентиляторов при быстром заряде и периодические задержки обновления данных в мобильном приложении.
Цена в Украине:
- Anker SOLIX C1000X (1056 Вт·ч / 1800 Вт) — от 42 400 грн.
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