Живить ноутбук та роутер 16 годин: яку зарядну станцію Anker рекомендують восени 2026 року

Портативна зарядна станція Anker SOLIX C1000X оснащена акумулятором ємністю 1056 Вт·год і має вихідну потужність 1800 Вт. Цих параметрів вистачає, щоб тривалий час забезпечувати живленням ноутбук і роутер, або підтримувати роботу опалювального котла та інших приладів.

Фокус розповість про можливості станції, а також про реальний досвід українських користувачів під час відключень електроенергії.

Технічні характеристики Anker SOLIX C1000X

Ємність акумулятора: 1056 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80%)

1056 Вт·год (тип LiFePO4, 3000 циклів до 80%) Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — 2400 Вт)

1800 Вт (пікова — 2400 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 220 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (30 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), автоприкурювач 14 В/10 А

4 розетки 220 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (30 Вт), 2 порти USB-A (12 Вт), автоприкурювач 14 В/10 А Час заряджання від розетки: 100% за 60 хвилин (технологія HyperFlash)

100% за 60 хвилин (технологія HyperFlash) Вхід для сонячних панелей: XT60 потужністю до 600 Вт

XT60 потужністю до 600 Вт Особливості: режим ДБЖ (перемикання за 20 мс), LED-ліхтар, керування через Wi-Fi та Bluetooth

режим ДБЖ (перемикання за 20 мс), LED-ліхтар, керування через Wi-Fi та Bluetooth Вага та розміри: 12,9 кг; 376 × 205 × 267 мм

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Anker SOLIX C1000X Фото: Prom.ua

Для яких приладів підходить ця станція

Головна особливість Anker SOLIX C1000 — технологія швидкої зарядки HyperFlash, яка за 1 годину відновлює 100% ємності акумулятора від звичайної електромережі. Це дозволяє швидко зарядити акумулятор у короткі проміжки між графіками відключень. Під час використання на відкритому повітрі порт XT60 приймає до 600 Вт від сонячних панелей.

Вихідна потужність 1800 Вт дозволяє підключати не тільки ноутбук, а й потужні побутові прилади: холодильники, фени, мікрохвильові печі або електроінструмент. Станція оснащена чотирма розетками 220 В і портом Type-C на 100 Вт, через який можна заряджати ноутбуки безпосередньо без штатного блоку живлення. На передній панелі також встановлено світлодіодний ліхтарик — до речі, можливо, це не найкраще розташування, оскільки екран із рівнем заряду знаходиться на тій самій стороні.

Зарядна станція Anker Solix C1000X має достатню ємність для більшості завдань Фото: Anker

Що кажуть власники Anker SOLIX C1000X в Україні

Покупці активно використовують станцію під час відключень електроенергії та відзначають такі результати у вирішенні побутових завдань:

Газові котли: Станція без проблем запускає турбовані двоконтурні котли (наприклад, Beretta City 24 із споживанням 84 Вт), не потребуючи окремого заземлення. Циркуляційний насос опалення потужністю 100 Вт працює від акумулятора близько 10 годин без перерви.

Станція без проблем запускає турбовані двоконтурні котли (наприклад, Beretta City 24 із споживанням 84 Вт), не потребуючи окремого заземлення. Циркуляційний насос опалення потужністю 100 Вт працює від акумулятора близько 10 годин без перерви. Комп'ютери та режим ДБЖ: Станція встигає переключитися на резервне живлення за 20 мілісекунд. Цього часу достатньо, щоб системний блок ПК продовжував працювати без перезавантаження у разі раптового відключення електроенергії в мережі.

Станція встигає переключитися на резервне живлення за 20 мілісекунд. Цього часу достатньо, щоб системний блок ПК продовжував працювати без перезавантаження у разі раптового відключення електроенергії в мережі. Холодильники: Двокамерні холодильники працюють у штатному режимі. Інвертор справляється з пусковими струмами компресора.

Двокамерні холодильники працюють у штатному режимі. Інвертор справляється з пусковими струмами компресора. Робоче місце: При одночасному підключенні ноутбука та Wi-Fi-роутера запасу енергії вистачає на 15–16 годин.

При одночасному підключенні ноутбука та Wi-Fi-роутера запасу енергії вистачає на 15–16 годин. Нюанси: Користувачі хвалять швидкість заряджання та зручний корпус, але відзначають шум вентиляторів під час швидкого заряджання та періодичні затримки оновлення даних у мобільному додатку.

Ціна в Україні:

Anker SOLIX C1000X (1056 Вт·год / 1800 Вт) — від 42 400 грн.

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