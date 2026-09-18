Лучшие недорогие обогреватели 2026 года: топ-3 модели стоимостью до 3 000 грн (фото)

Недорогие и компактные обогреватели позволяют быстро нагреть комнату, когда основного источника отопления недостаточно.

Для тех, кто ищет недорогой портативный обогреватель в 2026 году, эксперты NBC News Selected подобрали несколько вариантов стоимостью до 3 000 грн.

Black + Decker Personal Ceramic Heater

Black&Decker BXSH1505E

Керамический настольный обогреватель Black + Decker возглавил список лучших моделей 2026 года благодаря отличному соотношению мощности, портативности и цены. Он оснащен тремя температурными режимами и встроенной ручкой для удобства.

"Этот обогреватель небольшой, но мощный. На максимальной мощности он нагревает большую комнату менее чем за час. Также на дне есть механизм, который может определить, стоит ли он на ровной поверхности. Если нет, он автоматически выключится, что мне нравится", — отметила обозревательница техники Никки Браун.

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В статье речь идет о Black + Decker Personal Ceramic Heater для американского рынка, однако в Украине доступен европейский аналог Black&Decker BXSH1505E с такой же мощностью 1500 Вт и таким же типом нагревательного элемента.

Цена Black&Decker BXSH1505E в Украине — от 1 500 грн.

Dreo Space Heater Solaris Slim H3

Dreo Solaris Slim H3

Обогреватель Dreo Solaris Slim H3 отличается высокой тепловой мощностью, удобной сенсорной панелью и возможностью дистанционного управления. Он имеет три режима нагрева и цифровой термостат с диапазоном от +5 до +35 градусов по Цельсию. Также имеется таймер, который автоматически отключает устройство через 12 часов

Dreo Solaris Slim H3 поставляется на рынок Украины в европейской модификации мощностью 220 Вт. В отличие от американской версии мощностью 1500 Вт, европейская модель оснащена евровилкой и имеет стандартную мощность 1800 Вт.

Цена Dreo Solaris Slim H3 в Украине — от 2 699 грн.

De'Longhi Capsule Electric Space Heater

DeLonghi Capsule HFX30C18 IW

Компактный обогреватель DeLonghi имеет как режим обогрева, так и функцию охлаждения, что может пригодиться летом. Устройство также оснащено рядом встроенных функций безопасности, которые облегчают его использование в домашних условиях.

DeLonghi выпускает европейскую версию данного обогревателя на 220 В, которая продается в Украине под названием Capsule HFX30C18 IW. Как и в случае с Dreo, он имеет более высокую мощность 1800 Вт, тогда как американская модель предлагает 1500 Вт.

Цена DeLonghi Capsule HFX30C18 IW в Украине — от 2 200 грн.

Напомним, что эксперты назвали лучшие внешние аккумуляторы по результатам тестирования.

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