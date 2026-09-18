Найкращі недорогі обігрівачі на 2026 рік: топ 3 моделі вартістю до 3 000 грн (фото)

Бюджетні та компактні обігрівачі дозволяють швидко нагріти кімнату, коли основного джерела опалення недостатньо.

Для тих, хто шукає бюджетний портативний обігрівач у 2026 році, експерти NBC News Selected підібрали кілька варіантів вартістю до 3 000 грн.

Black + Decker Personal Ceramic Heater

Black&Decker BXSH1505E

Керамічний настільний обігрівач Black + Decker очолив список найкращих моделей 2026 року завдяки чудовому співвідношенню потужності, портативності та ціни. Він пропонує три температурні режими та вбудовану ручку для зручності.

"Цей обігрівач маленький, але потужний. На максимальній потужності він нагріває велику кімнату менш ніж за годину. Також на дні є механізм, який може визначити, чи стоїть він на рівній поверхні. Якщо ні, він автоматично вимкнеться, що мені подобається", — зазначила оглядачка техніки Ніккі Браун.

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У статті йдеться про Black + Decker Personal Ceramic Heater для американського ринку, проте в Україні доступний європейський аналог Black&Decker BXSH1505E з ідентичною потужністю 1500 Вт та типом нагрівального елемента.

Ціна Black&Decker BXSH1505E в Україні — від 1 500 грн.

Dreo Space Heater Solaris Slim H3

Dreo Solaris Slim H3

Обігрівач Dreo Solaris Slim H3 вирізняється високою тепловою потужністю, зручною сенсорною панеллю та можливістю дистанційного керування. Він має три режими нагріву та цифровий термостат з діапазоном від +5 до +35 градусів за Цельсієм. Також доступний таймер, що який автоматично вимикає пристрій через 12 годин

Dreo Solaris Slim H3 постачається на ринок України у європейській модифікації на 220 Вт. На відміну від американської версії потужністю 1500 Вт, європейська модель має євровилку та стандартну потужність 1800 Вт.

Ціна Dreo Solaris Slim H3 в Україні — від 2 699 грн.

De'Longhi Capsule Electric Space Heater

DeLonghi Capsule HFX30C18 IW

Компактний обігрівач DeLonghi має як режим обігріву, так і функцію охолодження, що може стати в нагоді влітку. Пристрій також отримав низку вбудованих функцій безпеки, які полегшують його використання вдома.

DeLonghi випускає європейську версію даного обігрівача на 220 В, яка продається в Україні під назвою Capsule HFX30C18 IW. Як і у випадку Dreo, він має вищу потужність в 1800 Вт, тоді як американська модель пропонує 1500 Вт.

Ціна DeLonghi Capsule HFX30C18 IW в Україні — від 2 200 грн.

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