Топ-5 смартфонов сентября 2026 года: новинки Apple, Samsung, POCO и не только (фото)

Сентябрь 2026 года отметился выходом знаковых новинок от компаний Apple, Samsung и Xiaomi. От базовых телефонов с длительной поддержкой до первого складного iPhone и флагманов с батареями емкостью свыше 8000 мАч.

Фокус собрал пять примечательных премьер сентября на рынке смартфонов, разобрав ключевые технические параметры каждой модели.

Samsung Galaxy A18 4G

Доступная модель начального уровня ориентирована на повседневные задачи и продолжительный цикл эксплуатации. Телефон оснащен 6,7-дюймовой панелью Super AMOLED с разрешением 2340x1080, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Аппарат работает на базе процессора Exynos 1610 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью до 256 ГБ с поддержкой карт microSD.

Дизайн Samsung Galaxy A18 4G Фото: Samsung

На тыльной стороне Galaxy A18 4G установлена 50-мегапиксельная ведущая камера с оптической стабилизацией, 5-Мп сверхширокоугольный датчик и 2-Мп макромодуль. Фронтальный объектив получил разрешение 13 Мп. Батарея на 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт (50% за 30 минут). Корпус толщиной 7,7 мм защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP64. Устройство поставляется с Android 17 и оболочкой One UI 9 с гарантией обновлений ОС на шесть лет.

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Apple iPhone Duo

Первый складной смартфон Apple выполнен в формате горизонтальной "книжки" с титановым шарниром и защитой от воды по стандарту IP68. Внутренний гибкий OLED-дисплей диагональю 7,6 дюйма с разрешением 2670x1878 поддерживает частоту обновления 120 Гц, работу со стилусом и получил антибликовую матовую структуру Nano Texture. Внешний экран имеет диагональ 5,4 дюйма при разрешении 2034x1398 и защищен стеклом Ceramic Shield 2. Толщина корпуса в раскрытом виде составляет всего 5,2 мм при весе 254 грамма.

Смартфон iPhone Duo Фото: Youtube

Внутри iPhone Duo установлен 2-нм процессор Apple A20 Pro с 7-ядерной графикой, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью от 256 ГБ до 2 ТБ. Блок основных камер включает два модуля по 48 Мп — широкоугольный с матричной стабилизацией sensor-shift и сверхширокоугольный с углом обзора 120 градусов. Гаджет умеет записывать пространственное видео и ролики в формате 4K при 120 кадрах в секунду в Dolby Vision. Поддерживается скоростная проводная зарядка и беспроводная передача энергии MagSafe мощностью 25 Вт.

Apple iPhone 18 Pro Max

Флагман Apple нового поколения с акцентом на профессиональную съемку и максимальное время работы. Модель оснащена 6,9-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с разрешением 2868x1320, динамической частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Быстродействие обеспечивает 2-нм чипсет Apple A20 Pro с тактовой частотой производительных ядер до 4,93 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем стандарта NVMe до 2 ТБ.

iPhone 18 Pro Max в новом цвете Фото: Apple

Тыльная камера iPhone 18 Pro Max получила три 48-мегапиксельных датчика: основной с переменной диафрагмой f/1.5-4.0, перископический телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль, дополненные лидаром TOF 3D. Поддерживается видеосъемка в ProRes RAW и профиле Apple Log 2 при 120 fps, а фронтальная камера на 18 Мп обзавелась автофокусом. Батарея емкостью 5391 мАч заряжается по проводу до 50% всего за 15 минут. Корпус изготовлен из титана и стекла с сертификацией IP68.

Samsung Galaxy S26 FE

Субфлагманский аппарат линейки Fan Edition предлагает возможности топовой серии по уменьшенной стоимости. Смартфон укомплектован 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340x1080, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит под стеклом Gorilla Glass Victus+. Основой аппарата стал 3-нм процессор Exynos 2500 с 10 ядрами, графикой Xclipse 950, 8 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 4.0 объемом до 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu v10 модель набирает 2 119 022 балла.

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Камеры Galaxy S26 FE представлены 50-Мп главным сенсором с OIS, 8-Мп телефото с 3-кратным оптическим приближением и 12-Мп сверхширокоугольным датчиком, поддерживая запись видео в 8K при 30 fps. Источником питания выступает аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой проводных адаптеров на 45 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт. Корпус имеет толщину 7,4 мм, защищен по стандарту IP68 и рассчитан на получение семи номерных обновлений операционной системы Android.

POCO F9 Ultra

Производительный аппарат с мультимедийным уклоном. Телефон получил 6,9-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2608x1200, частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. За скорость работы отвечает 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 емкостью до 1 ТБ. Звуковая система формата 2.1 разработана совместно с Bose и дополнена отдельным сабвуфером на задней крышке.

Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

POCO F9 Ultra оснащен основным датчиком камеры на 200 Мп с оптической стабилизацией, 50-Мп перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и 50-Мп сверхширокоугольным модулем. Питание обеспечивает батарея емкостью 8050 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт (полный заряд за 50 минут), беспроводной на 50 Вт и реверсивной отдачей до 27 Вт. Корпус аппарата защищен от воды по стандарту IP68, а из коробки установлена прошивка HyperOS 3 на базе Android 16.

Ранее сообщалось про смартфоны с лучшими процессорами за свои деньги. Производительность чипа остается главным приоритетом при выборе нового телефона. Лучшие модели по этому критерию в 2026 году можно найти у брендов OnePlus, POCO и даже Apple.