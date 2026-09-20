Топ-5 смартфонів вересня 2026 року: новинки від Apple, Samsung, POCO та інших (фото)

Вересень 2026 року відзначився виходом знакових новинок від компаній Apple, Samsung та Xiaomi. Від базових моделей із тривалою підтримкою до першого складаного iPhone та флагманів з акумуляторами ємністю понад 8000 мА·год.

Фокус підібрав п’ять найцікавіших прем’єр вересня на ринку смартфонів, проаналізувавши основні технічні характеристики кожної моделі.

Samsung Galaxy A18 4G

Ця доступна модель початкового рівня призначена для щоденних завдань та тривалого використання. Телефон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080, частотою оновлення 90 Гц та захисним склом Gorilla Glass 3. Пристрій працює на базі процесора Exynos 1610 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем ємністю до 256 ГБ із підтримкою карт microSD.

Дизайн Samsung Galaxy A18 4G Фото: Samsung

На задній панелі Galaxy A18 4G встановлено 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією, 5-Мп надширококутний датчик та 2-Мп макромодуль. Фронтальна камера має роздільну здатність 13 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт (50 % за 30 хвилин). Корпус товщиною 7,7 мм захищений від пилу та бризок води за стандартом IP64. Пристрій постачається з Android 17 та оболонкою One UI 9 із гарантією оновлень ОС на шість років.

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Apple iPhone Duo

Перший складаний смартфон Apple виконаний у форматі горизонтальної "книжки" з титановим шарніром та захистом від води за стандартом IP68. Внутрішній гнучкий OLED-дисплей діагоналлю 7,6 дюйма з роздільною здатністю 2670x1878 підтримує частоту оновлення 120 Гц, роботу зі стилусом і має антиблікову матову структуру Nano Texture. Зовнішній екран має діагональ 5,4 дюйма при роздільній здатності 2034x1398 і захищений склом Ceramic Shield 2. Товщина корпусу в розкладеному вигляді становить лише 5,2 мм при вазі 254 грами.

Смартфон iPhone Duo Фото: Youtube

Усередині iPhone Duo встановлено 2-нм процесор Apple A20 Pro із 7-ядерним графічним процесором, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем ємністю від 256 ГБ до 2 ТБ. Блок основних камер включає два модулі по 48 Мп — ширококутний із матричною стабілізацією sensor-shift та надширококутний із кутом огляду 120 градусів. Гаджет вміє записувати просторове відео та ролики у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду у форматі Dolby Vision. Підтримується швидка дротова зарядка та бездротова передача енергії MagSafe потужністю 25 Вт.

Apple iPhone 18 Pro Max

Флагман Apple нового покоління, орієнтований на професійну зйомку та максимальний час роботи. Модель оснащена 6,9-дюймовим OLED-екраном Super Retina XDR з роздільною здатністю 2868x1320, динамічною частотою до 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Швидкодію забезпечує 2-нм чіпсет Apple A20 Pro з тактовою частотою продуктивних ядер до 4,93 ГГц, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем стандарту NVMe об’ємом до 2 ТБ.

iPhone 18 Pro Max у новому кольорі Фото: Apple

Задня камера iPhone 18 Pro Max оснащена трьома 48-мегапіксельними сенсорами: основним із змінною діафрагмою f/1,5–4,0, перископічний телеоб'єктив із 4-кратним оптичним зумом та надширококутний модуль, доповнені 3D-лідаром TOF. Підтримується відеозйомка у форматі ProRes RAW та профілі Apple Log 2 зі швидкістю 120 кадрів на секунду, а фронтальна камера на 18 Мп отримала автофокус. Акумулятор ємністю 5391 мА·год заряджається через кабель до 50 % всього за 15 хвилин. Корпус виготовлений із титану та скла з сертифікацією IP68.

Samsung Galaxy S26 FE

Субфлагманський смартфон лінійки Fan Edition пропонує можливості топової серії за нижчою ціною. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2340x1080, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1900 ніт під склом Gorilla Glass Victus+. Основою пристрою став 3-нм процесор Exynos 2500 з 10 ядрами, графічним процесором Xclipse 950, 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 4.0 об'ємом до 512 ГБ. У бенчмарку AnTuTu v10 модель набирає 2 119 022 бали.

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Камери Galaxy S26 FE оснащені 50-мегапіксельним основним сенсором із OIS, 8-Мп телеоб'єктивом із 3-кратним оптичним наближенням та 12-Мп надширококутним датчиком, що підтримують запис відео у форматі 8K із частотою 30 кадрів на секунду. Джерелом живлення є акумулятор ємністю 4900 мА·год із підтримкою дротових зарядних пристроїв потужністю 45 Вт та бездротової зарядки потужністю 15 Вт. Корпус має товщину 7,4 мм, захищений за стандартом IP68 і розрахований на отримання семи версій оновлень операційної системи Android.

POCO F9 Ultra

Високопродуктивний пристрій із мультимедійним ухилом. Телефон отримав 6,9-дюймову AMOLED-панель із роздільною здатністю 2608x1200, частотою оновлення 185 Гц та піковою яскравістю до 4500 ніт. За швидкість роботи відповідає 3-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з оперативною пам'яттю до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 ємністю до 1 ТБ. Аудіосистема формату 2.1 розроблена спільно з Bose та доповнена окремим сабвуфером на задній кришці.

Дисплей POCO F9 Ultra Фото: gsmarena.com

POCO F9 Ultra оснащений основним датчиком камери на 200 Мп з оптичною стабілізацією, 50-Мп перископічним телеоб'єктивом із 5-кратним оптичним зумом та 50-Мп надширококутним модулем. Живлення забезпечує акумулятор ємністю 8050 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт (повний заряд за 50 хвилин), бездротовою зарядкою потужністю 50 Вт та реверсивною віддачею до 27 Вт. Корпус пристрою захищений від води за стандартом IP68, а з коробки встановлено прошивку HyperOS 3 на базі Android 16.

Раніше повідомлялося про смартфони з найкращими процесорами за свою ціну. Продуктивність чіпа залишається головним пріоритетом при виборі нового телефону. Найкращі моделі за цим критерієм у 2026 році можна знайти серед брендів OnePlus, POCO і навіть Apple.