Первый случай контрабанды iPhone 18: на границе изъяли смартфоны на 850 тысяч

В Украину пытались незаконно ввезти восемь мобильных телефонов iPhone 18-й серии. Это стала первой попыткой контрабанды подобных гаджетов.

Сотрудники Львовской таможни пресекли попытку незаконного ввоза в страну смартфонов iPhone новой серии. Об этом сообщили в ГТС Украины.

Технику без декларирования перевозили через границу по полосе упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор" 32-летний и 24-летняя жительницы Львовской области.

В ходе досмотра автомобилей нарушителей в пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сотрудники таможни обнаружили Apple iPhone 18 Pro Max, стоимость которых составляла около 850 тысяч гривен, то есть превышала разрешенную норму для ввоза без декларирования и обложения таможенными пошлинами.

Первые контрабандные iPhone 18 Фото: ГМСУ

По данным фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты изъяты.

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Ранее, 18 сентября, в пункте пропуска "Шегини — Медика" в ручной клади у 47-летней жительницы Хмельницкой области, которая возвращалась из Польши через пешеходную границу, было обнаружено 10 Apple 17 Pro. "Аномалию" заметили во время сканирования вещей.

Сканер обнаружил спрятанные айфоны Фото: ГМСУ

Три iPhone были найдены в коробке из-под капсул для стирки, а ещё 7 гаджетов были спрятаны в пачке из-под сока.

Контрабанда гаджетов Фото: ГМСУ

Напомним, что цены на iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Ultra появились в сети ещё накануне анонса смартфонов.

9 сентября компания Apple представила свои флагманские смартфоны. Официальные продажи начались 18 сентября, а 25 сентября смартфоны появятся в продаже и в Украине.