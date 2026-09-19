Перший випадок контрабанди iPhone 18: на кордоні вилучили смартфони на 850 тисяч
В Україну намагалися нелегально ввезти вісім мобільних телефонів IPhone 18 серії. Це стало першою спробою контрабанди подібних гаджетів.
Працівники львівської митниці зупинили намагання нелегального ввезення в країну смартфонів IPhone нової серії. Про це повідомили у ДМС України.
Техніку без декларування переміщували через кордон смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор" 32-річний та 24-річна мешканці Львівщини.
Під час огляду автомобілів порушників у пункті пропуску "Нижанковичі — Мальховіце" працівники митниці виявили Apple iPhone 18 Pro Max, вартість яких становила близько 850 тисяч гривень, тобто перевищувала дозволену норму для ввезення без декларування та оподаткування митними платежами.
За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Гаджети вилучені.
Раніше, 18 вересня, в пункті пропуску "Шегині – Медика" в ручній поклажі у 47-річної мешканки Хмельницької області, яка поверталася з Польщі через піший кордон, було виявлено 10 Apple 17 Pro. "Аномалію" помітили під час сканування речей.
Три 3 айфони знайшли в коробці з-під капсул для прання, а ще 7 гаджетів були сховані у пачці з-під соку.
Нагадаємо, що ціни на iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та iPhone Ultra з'явилися в мережі ще напередодні анонсу смартфонів.
Apple презентувала флагманські смартфони 9 вересня. Офіційні продажі стартували 18 вересня, а 25 вересня смартфони будуть доступними і в Україні.