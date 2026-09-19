Перший випадок контрабанди iPhone 18: на кордоні вилучили смартфони на 850 тисяч

В Україну намагалися нелегально ввезти вісім мобільних телефонів IPhone 18 серії. Це стало першою спробою контрабанди подібних гаджетів.

Працівники львівської митниці зупинили намагання нелегального ввезення в країну смартфонів IPhone нової серії. Про це повідомили у ДМС України.

Техніку без декларування переміщували через кордон смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор" 32-річний та 24-річна мешканці Львівщини.

Під час огляду автомобілів порушників у пункті пропуску "Нижанковичі — Мальховіце" працівники митниці виявили Apple iPhone 18 Pro Max, вартість яких становила близько 850 тисяч гривень, тобто перевищувала дозволену норму для ввезення без декларування та оподаткування митними платежами.

Перші контрабандні 18-ті айфони Фото: ДМСУ

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Гаджети вилучені.

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Раніше, 18 вересня, в пункті пропуску "Шегині – Медика" в ручній поклажі у 47-річної мешканки Хмельницької області, яка поверталася з Польщі через піший кордон, було виявлено 10 Apple 17 Pro. "Аномалію" помітили під час сканування речей.

Сканер знайшов проиховані айфони Фото: ДМСУ

Три 3 айфони знайшли в коробці з-під капсул для прання, а ще 7 гаджетів були сховані у пачці з-під соку.

Контрабанда гаджетів Фото: ДМСУ

Нагадаємо, що ціни на iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та iPhone Ultra з'явилися в мережі ще напередодні анонсу смартфонів.

Apple презентувала флагманські смартфони 9 вересня. Офіційні продажі стартували 18 вересня, а 25 вересня смартфони будуть доступними і в Україні.