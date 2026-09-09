Таких цін ще не було: вартість iPhone 18 Pro та 18 Pro Max розкрито до презентації

Ціни на iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та iPhone Ultra з’явилися в мережі напередодні анонсу смартфонів. Дані операторів та інсайдерів вказують на подорожчання всіх преміальних новинок.

Про ціни повідомляє Gizchina з посиланням на китайських інсайдерів та GSMArena, спираючись на дані оператора Vodafone.

Ціни на iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

За даними інсайдерів із соціальної мережі Weibo, у Китаї смартфон iPhone 18 Pro подорожчає на 1000 юанів порівняно з попередньою моделлю. Топовий варіант iPhone 18 Pro Max може стати найдорожчим смартфоном Apple у традиційному форм-факторі.

Очікувані ціни в Китаї (для зручності перераховано у гривні за поточним курсом):

iPhone 18 Pro: від 9 999 юанів (близько 66 300 грн).

від 9 999 юанів (близько 66 300 грн). iPhone 18 Pro Max (256 ГБ): від 11 000 юанів (приблизно 72 900 грн).

Крім того, нещодавній витік інформації з каталогу Vodafone Egypt засвідчив зростання цін приблизно на 10–11 % порівняно з серією iPhone 17:

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iPhone 18 Pro: 98 000 єгипетських фунтів (очікувана світова ціна — 1 200 доларів проти 1 100 доларів у моделі 17 Pro).

98 000 єгипетських фунтів (очікувана світова ціна — проти 1 100 доларів у моделі 17 Pro). iPhone 18 Pro Max: 105 000 єгипетських фунтів (очікувана світова ціна — $1 320 проти $1 200 у 17 Pro Max).

У кожній країні встановлюються різні ціни, але загалом спостерігається тенденція до подорожчання приблизно на 100 доларів у кожному випадку.

iPhone 18 Pro (ілюстративне фото) Фото: З відкритих джерел

Скільки коштуватиме складаний iPhone Ultra

Перший розкладний смартфон Apple згадується у витоках під назвою iPhone Ultra. Ця модель, з огляду на свою складну конструкцію з гнучким дисплеєм та преміальне позиціонування, обійдеться покупцям значно дорожче, ніж навіть iPhone 18 Pro Max.

За інформацією інсайдера Instant Digital, у Китаї телефон вийде у трьох варіантах пам’яті:

256 ГБ: 15 999 юанів (приблизно 106 000 грн).

15 999 юанів (приблизно 106 000 грн). 512 ГБ: 17 999 юанів (близько 119 300 грн).

17 999 юанів (близько 119 300 грн). 1 ТБ: 19 999 юанів (близько 132 600 грн).

На сайті єгипетського підрозділу Vodafone вартість iPhone Ultra до видалення відповідної сторінки становила 155 750 фунтів. Це на 65% вище за ціну iPhone 17 Pro Max у тому ж регіоні, що вказує на глобальну базову ціну близько $2 000 для складаного iPhone. Загалом це типова ціна для цього сегмента, якщо порівнювати з конкурентами на кшталт Samsung Galaxy Z Fold8.

Витоки інформації про ціни на австралійському ринку також підтверджують цей розрив: базова версія там оцінюється в 3700 австралійських доларів (на 68 % дорожче за торішню модель Pro Max).

Попереднє зображення складаного смартфона iPhone Ultra, який, як очікується, буде представлено на презентації у вересні Фото: Скриншот

Чому дорожчають смартфони Apple

Зростання цін на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та інші "яблучні" гаджети у 2026 році пов’язане з кратним збільшенням собівартості внутрішніх компонентів. Головну роль тут відіграв дефіцит пам'яті: виробничі потужності постачальників значною мірою зайняті виробництвом чіпів для серверів штучного інтелекту, що спричинило подорожчання пам'яті DRAM. У підсумку споживча оперативна пам'ять стала в кілька разів дорожчою: і для комп'ютерів, і для телефонів. Зараз це повсюдна тенденція, і від неї не застрахований жоден виробник.

Експерти вважають, що стрибок вартості iPhone на 100 доларів можна навіть назвати помірним, з огляду на ситуацію на ринку. Флагмани на базі Android від Samsung, Google та інших брендів досягли аналогічних цін набагато раніше. Ймовірно, Apple взяла на себе частину збільшених витрат на пам'ять і не стала перекладати на споживачів абсолютно все. Крім того, процесор A20 Pro у нових iPhone виготовляється за передовим 2-нанометровим технологічним процесом TSMC — таке виробництво обходиться дорожче порівняно з попередніми чіпами.

За оцінками аналітиків TrendForce, загальна собівартість комплектуючих (Bill of Materials) для лінійки iPhone 18 Pro зросла майже на 40%.

Презентація Surpsise and Shine відбудеться 9 вересня о 20:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли про найголовніше, що відомо про осінні новинки Apple, зокрема про iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.