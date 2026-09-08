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Таких цен еще не было: стоимость iPhone 18 Pro и 18 Pro Max рассекречена до презентации

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Смартфоны iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra (неофициальное изображение) | Фото: phonearena.com

Ценники iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Ultra утекли в сеть накануне анонса смартфонов. Данные операторов и инсайдеров указывают на подорожание всех премиальных новинок.

О ценах пишет Gizchina со ссылкой на китайских инсайдеров и GSMArena, опираясь на данные оператора Vodafone.

Цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

По данным инсайдеров из соцсети Weibo, в Китае смартфон iPhone 18 Pro подорожает на 1000 юаней относительно предшественника. Старшая модель iPhone 18 Pro Max может стать самым дорогим смартфоном Apple в традиционном форм-факторе.

Ожидаемые цены в Китае (перевели для понимания в гривны по актуальному курсу):

  • iPhone 18 Pro: от 9 999 юаней (около 66 300 грн).
  • iPhone 18 Pro Max (256 ГБ): от 11 000 юаней (примерно 72 900 грн).

Также недавняя утечка в каталоге Vodafone Egypt зафиксировала рост цен примерно на 10-11% по сравнению с серией iPhone 17:

Відео дня
  • iPhone 18 Pro: 98 000 египетских фунтов (ожидаемый мировой ценник — $1 200 против $1 100 у 17 Pro).
  • iPhone 18 Pro Max: 105 000 египетских фунтов (ожидаемый мировой ценник — $1 320 против $1 200 у 17 Pro Max).

В каждой стране цены устанавливаются разные, но в целом виден тренд подорожания примерно на 100 долларов в каждом случае.

iPhone 18 Pro смартфон цена
iPhone 18 Pro (иллюстративное фото)
Фото: Из открытых источников

Сколько будет стоить складной iPhone Ultra

Дебютный раскладной смартфон Apple фигурирует в утечках под названием iPhone Ultra. Модель из-за своей сложной конструкции с гибким дисплеем и премиального позиционирования обойдется покупателям значительно дороже, чем даже iPhone 18 Pro Max.

По информации инсайдера Instant Digital, в Китае телефон выйдет в трех модификациях памяти:

  • 256 ГБ: 15 999 юаней (примерно 106 000 грн).
  • 512 ГБ: 17 999 юаней (около 119 300 грн).
  • 1 ТБ: 19 999 юаней (около 132 600 грн).

На сайте египетского подразделения Vodafone стоимость iPhone Ultra до удаления cоответствующей страницы составляла 155 750 фунтов. Это на 65% выше цены iPhone 17 Pro Max в том же регионе, что указывает на глобальный базовый ценник около $2 000 для складного iPhone. В целом это типичная цена для сегмента, если сравнивать с конкурентами вроде Samsung Galaxy Z Fold8.

Утечки цен для австралийского рынка также подтверждают этот разрыв: базовая версия там оценена в 3700 австралийских долларов (на 68% дороже прошлогоднего Pro Max).

iPhone Ultra дизайн
Предварительное изображение складного смартфона iPhone Ultra, который ожидается на сентябрьской презентации
Фото: Скриншот

Почему дорожают смартфоны Apple

Рост цен на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и другие "яблочные" гаджеты в 2026 году связан с кратным увеличением себестоимости внутренних компонентов. Главную роль тут сыграл дефицит памяти: мощности вендоров сильно заняты чипами для ИИ-серверов, что вызвало подорожание памяти DRAM. В итоге потребительская оперативка стала в несколько раз дороже: и для компьютеров, и для телефонов. Сейчас это повсеместная тенденция, и от нее не застрахован ни один производитель.

Эксперты считают, что скачок стоимости айфонов на 100 долларов можно даже назвать умеренным, учитывая ситуацию на рынке. Android-флагманы от Samsung, Google и других брендов достигли аналогичных цен гораздо раньше. Вероятно, Apple взяла на себя часть возросших расходов на память, и не стала перекладывать на потребителей абсолютно все. Кроме того, процессор A20 Pro в новых iPhone изготавливается по передовому 2-нанометровому техпроцессу TSMC — такое производство обходится дороже по сравнению с прежними чипами.

По оценкам аналитиков TrendForce, общая себестоимость комплектующих (Bill of Materials) для линейки iPhone 18 Pro выросла почти на 40%.

Презентация Surpsise and Shine состоится 9 сентября в 20:00 по киевскому времени.

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