Какие смартфоны Samsung точно получат One UI 9 в ближайшее время: список (фото)

Процесс развертывания оболочки Samsung One UI 9 наконец набрал хорошие темпы после ряда непредвиденных задержек.

Стабильная версия обновления сначала вышла для серии Samsung Galaxy S26, однако дольше, чем ожидалось, оставалась доступной только в Корее. Теперь обновление доступно в большем числе регионов, а Samsung начала распространять его и на другие устройства Galaxy — причем гораздо быстрее, пишет gizmochina.com.

Вслед за глобальным выходом One UI 9 для Galaxy S26 обновление стало доступно для серии Galaxy S25 и новейших складных смартфонов. Ниже представлен список устройств Galaxy, уже получивших обновление One UI 9.

Устройства Samsung, которые получат стабильную версию One UI 9:

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: thedisconnekt.com

Серия S

Galaxy S26,

Galaxy S26+,

Galaxy S26 Ultra,

Galaxy S25,

Galaxy S25+,

Galaxy S25 Ultra,

Galaxy S25 Edge,

Galaxy S25 FE.

Видео дня

Смартфон Galaxy Z TriFold Фото: sammobile.com

Серия Z

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7,

Galaxy Flip 7.

Этот список будет расширяться по мере того, как в ближайшие дни и недели обновление One UI 9 будет приходить на другие устройства Galaxy. Мы будем регулярно обновлять информацию, чтобы поддерживать ее актуальность.

Если ваше устройство Galaxy есть в списке, а уведомление об обновлении еще не поступило, перейдите в раздел "Настройки" — "Обновление ПО" и нажмите "Загрузка и установка", чтобы проверить наличие последней версии. Учтите, что обновление распространяется поэтапно, поэтому до вашего устройства оно может дойти с некоторой задержкой.

Ранее сообщали о том, что смартфоны Motorola — самые популярные среди украинцев. По результатам опроса издания Фокус первое место в рейтинге смартфонов, которые украинцы купят следующими, заняли аппараты от Motorola.

Также сообщали, что наушники с шумоподавлением могут навредить. Эксперты пояснили, в чем кроется опасность.