Які смартфони Samsung точно отримають One UI 9 найближчим часом: список (фото)

Процес розгортання оболонки Samsung One UI 9 нарешті набрав хороших темпів після низки непередбачених затримок.

Стабільна версія оновлення спочатку з'явилася для серії Samsung Galaxy S26, однак довше, ніж очікувалося, залишалася доступною лише в Кореї. Тепер оновлення доступне в більшій кількості регіонів, а Samsung почала поширювати його й на інші пристрої Galaxy — причому набагато швидше, пише gizmochina.com.

Слідом за глобальним випуском One UI 9 для Galaxy S26 оновлення стало доступним для серії Galaxy S25 та найновіших складаних смартфонів. Нижче наведено перелік пристроїв Galaxy, які вже отримали оновлення One UI 9.

Пристрої Samsung, які отримають стабільну версію One UI 9:

Смартфон Galaxy S25 Edge Фото: thedisconnekt.com

Серія S

Galaxy S26,

Galaxy S26+,

Galaxy S26 Ultra,

Galaxy S25,

Galaxy S25+,

Galaxy S25 Ultra,

Galaxy S25 Edge,

Galaxy S25 FE.

Видео дня

Смартфон Galaxy Z TriFold Фото: sammobile.com

Серія Z

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7,

Galaxy Flip 7.

Цей список буде розширюватися у міру того, як у найближчі дні та тижні оновлення One UI 9 буде надходити на інші пристрої Galaxy. Ми будемо регулярно оновлювати інформацію, щоб вона залишалася актуальною.

Якщо ваш пристрій Galaxy є у списку, а повідомлення про оновлення ще не надійшло, перейдіть у розділ "Налаштування" — "Оновлення ПЗ" і натисніть "Завантажити та встановити", щоб перевірити наявність останньої версії. Врахуйте, що оновлення розповсюджується поетапно, тому до вашого пристрою воно може надійти з певною затримкою.

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