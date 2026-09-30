Новый изъян iPhone 18 Pro, который не видно сразу: на что жалуются владельцы (фото)

Владельцы новых iPhone 18 Pro и 18 Pro Max столкнулись с неприятным дефектом: разговорный динамик телефонов внезапно начинает трещать, щелкать и издавать странные посторонние звуки.

На проблему массово жалуются пользователи Reddit и тематических форумов, пишет MacRumors.

Когда появляется треск и щелчки

Неполадку заметили владельцы обеих версий — iPhone 18 Pro и Pro Max. Чаще всего посторонние звуки доносятся из верхнего разговорного динамика. У одних пользователей треск слышен постоянно, у других он возникает во время пользования браузером, при открытии клавиатуры, во время обычных звонков или когда приходят уведомления.

Примечательно, что посторонний щелчок можно вызвать и простыми действиями в системе. Например, треск появляется при быстром переключении авиарежима или резкой регулировке яркости экрана ползунком.

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Помогает ли обновление iOS и замена смартфона

Недавно Apple выпустила небольшой патч iOS 27.0.1, призванный исправить ошибку с перезагрузкой аппаратов при сбоях Face ID. В описании обновления про динамики не было ни слова, и первые отзывы подтверждают: обновление проблему со звуком не решило.

Ситуация усложняется тем, что некоторые покупатели уже успели сдать проблемные смартфоны обратно в магазин. Однако на выданных взамен новых iPhone 18 Pro обнаружился ровно такой же дефект. Пока неясно, имеет ли место программный сбой, который исправят в будущих апдейтах, или дело в физическом браке динамиков.

Ранее сообщалось, cтоит ли покупать iPhone 18 Pro Max. В материале детально разбираем плюсы и минусы смартфона по версии экспертов.