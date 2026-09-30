Новий недолік iPhone 18 Pro, який не помітно одразу: на що скаржаться власники (фото)

Власники нових iPhone 18 Pro та 18 Pro Max зіткнулися з неприємним дефектом: динамік для розмов у телефонах раптово починає тріщати, клацати та видавати дивні сторонні звуки.

На цю проблему масово скаржаться користувачі Reddit та тематичних форумів, пише MacRumors.

Коли чути тріск і клацання

Цю проблему помітили власники обох моделей — iPhone 18 Pro та Pro Max. Найчастіше сторонні звуки лунають із верхнього динаміка для розмов. У одних користувачів тріск чути постійно, у інших він виникає під час користування браузером, при відкритті клавіатури, під час звичайних дзвінків або коли надходять сповіщення.

Цікаво, що сторонній клацання можна викликати й простими діями в системі. Наприклад, тріск виникає під час швидкого перемикання авіарежиму або різкого регулювання яскравості екрана за допомогою повзунка.

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Чи допомагає оновлення iOS та заміна смартфона

Нещодавно Apple випустила невеликий патч iOS 27.0.1, покликаний виправити помилку, що призводила до перезавантаження пристроїв у разі збоїв у роботі Face ID. В описі оновлення про динаміки не було ні слова, і перші відгуки підтверджують: оновлення не вирішило проблему зі звуком.

Ситуація ускладнюється тим, що деякі покупці вже встигли повернути проблемні смартфони до магазину. Однак у нових iPhone 18 Pro, виданих на заміну, виявився точно такий самий дефект. Поки що незрозуміло, чи йдеться про програмний збій, який виправлять у майбутніх оновленнях, чи про фізичний брак динаміків.

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