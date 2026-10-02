Компания Figure AI утилизировала старых гуманоидов в стиле "Терминатора" по совету Шварценеггера (видео)

Робототехническая компания Figure AI из США пошла на неожиданный шаг, чтобы избавиться от своих устаревших гуманоидных роботов F.02. Их творение фактически самоутилизировалось в гигантских печах с расплавленной сталью на литейном заводе в Финляндии.

Компания недавно перешла на более новую версию роботов F.03, из-за чего дальнейшее использование предыдущей модели утратило смысл. Однако для вывода из эксплуатации F.02 разработчикам пришлось хорошенько поразмыслить, чтобы защитить собственное оборудование и сэкономить время. Об этой интересной истории на днях рассказали на сайте Figure AI.

Когда разработчики поняли, что разборка каждого робота может занять столько времени, что задержит запуск новой модели — F.04, — они обратились за советами в интернет. Там они спросили пользователей, как можно выйти из этой ситуации, на что неожиданно откликнулся один из самых известных звёзд боевиков Арнольд Шварценеггер.

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"Их нужно расплавить", — кратко написал он.

Шварценеггер посоветовал расплавить старых роботов F.02 Фото: Скрін

Когда компания приступила к поиску места, где можно было бы реализовать такой сценарий, выяснилось, что ни один из металлургических заводов в США и Мексике не готов разрешить запустить робота с литий-ионными батареями на своём дорогостоящем оборудовании. Разработчики даже обратились к бывшим участникам шоу "Разрушители мифов" за помощью в поисках. В конце концов такая локация нашлась — ею стал литейный завод в Иматри, Финляндия.

Прежде чем воплотить сценарий в жизнь, разработчики провели тщательные тренировки на территории своего кампуса в Сан-Хосе. Команда установила большие подушки безопасности и начала обучать роботов прыгать со второго этажа одного из зданий. Таким образом разработчикам удалось научить роботов точно прыгать в большой чан с расплавленной сталью.

Роботы F.02 самостоятельно прыгали в гигантские чаны с расплавленной сталью Фото: Скрин видео

В общей сложности у команды было 24 часа и шесть циклов плавки для выполнения задания, и на каждый из них отводилось всего 20 минут, прежде чем расплавленная сталь успевала остыть и образовать твёрдую корку. Несмотря на экстремальную температуру, роботы бесперебойно выполняли свою работу и не останавливались даже тогда, когда у них выходила из строя электроника.

Кадры самоуничтожения роботов F.02

После плавки F.02 в Финляндии разработчики отправили полученные металлические слитки обратно в США для дальнейшей переработки. В дальнейшем их планируется переработать в серию памятных сувениров, посвящённых модели F.02.

Напомним, ранее компания Figure AI показала кадры, на которых человекоподобные роботы с ИИ сортируют посылки без помощи людей.

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