Компанія Figure AI утилізувала старих гуманоїдів у стилі "Термінатора" за порадою Шварценеггера (відео)

Роботехнічна компанія Figure AI зі США пішла на несподіваний крок, щоб позбутися своїх застарілих гуманоїдних роботів F.02. Їхнє творіння фактично самоутилізувалося у гігантських печах із розплавленою сталлю на ливарному заводі у Фінляндії.

Компанія нещодавно перейшла на новішу версію роботів F.03, через що утримання попередньої моделі втратило свій сенс. Проте для виведення з експлуатації F.02 розробникам довелося добряче помізкувати, щоб захистити власне обладнання і зберегти час. Цікавою історією днями поділилися на сайті Figure AI.

Коли розробники зрозуміли, що розбирання кожного робота може зайняти стільки часу, що затримає запуск нової моделі — F.04, то пішли за порадами в інтернет. Там вони запитали користувачів, як можна вийти із цієї ситуації, на що несподівано відгукнулася одна з найвідоміших зірок бойовиків Арнольд Шварценеггер.

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"Їх слід розплавити", — коротко написав він.

Шварценеггер порадив розплавити старих роботів F.02 Фото: Скрін

Коли компанія вирушила на пошуки місця, де можна було б реалізувати такий сценарій, з'ясувалося, що жоден із металургійних заводів у США та Мексиці не готовий дозволити запустити робота з літій-іонними батареями на своє дороге обладнання. Розробники навіть звернулися до колишніх учасників шоу "Руйнівники міфів" за допомогою у пошуках. Зрештою така локація знайшлася — ним став ливарний завод в Іматрі, Фінляндія.

Перед тим, як реалізувати сценарій, розробники провели ретельні тренування на території свого кампусу у Сан-Хосе. Команда встановила великі подушки безпеки та почала навчати роботів стрибати з другого поверху однієї з будівель. У такий спосіб розробникам вдалося навчити роботів точно стрибати у великий чан з розплавленою сталлю.

Роботи F.02 самостійно стрибали у гігантські чани з розплавленою сталлю Фото: Скрін відео

Загалом у команди було 24 години та шість підходів розплавлення, щоб виконати завдання, і на кожне з них відводилося лише 20 хвилин, перш ніж розплавлена сталь встигла б охолонути й утворити тверду кірку. Попри екстремальну температуру, роботи безперебійно виконували свою роль, і не зупинялися навіть тоді, коли у них виходила з ладу електроніка.

Кадри самознищення роботів F.02

Після розплавлення F.02 у Фінляндії розробники відправили отримані металеві злитки назад до США з новим призначенням. Далі його мають переробити у серію з пам'ятних сувенірів, присвячених моделі F.02.

Нагадаємо, раніше Figure AI показала кадри, як людиноподібні роботи з ШІ сортують посилки без допомоги людей.

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