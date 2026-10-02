Этот бюджетный смартфон 2025 года остается одним из лучших и в 2027-м: о чем речь (фото)

Флагманские смартфоны премиум-класса получают массу внимания и рекламы, но позволить их себе может не каждый. К счастью, существуют и достойные бюджетные варианты.

Отличным выбором является Motorola Moto G Stylus. Этот смартфон, выпущенный в 2025 году, ориентирован на продвинутых пользователей, ностальгирующих по временам популярности устройств со стилусом, пишет bgr.com.

Модель предлагает функции премиум-класса: стильный дизайн, камеру с поддержкой ИИ и быструю зарядку. Что особенно приятно, новый аппарат часто можно приобрести дешевле 300 долларов — по цене, значительно более низкой, чем у флагманских моделей.

Смартфон Motorola Moto G Stylus Фото: Motorola

Линейка Motorola Moto G Stylus существует уже давно; некоторые пользователи отмечают, что даже старые модели этих смартфонов до сих пор отлично работают. Версия 2025 года оснащена большим 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем формата Super HD и системой из двух камер: основной 50-мегапиксельной (с сенсором Sony Lytia) и сверхширокоугольной на 13 мегапикселей.

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Устройство также оснащено разъемом для наушников — особенность, которую многие наверняка оценят, особенно на фоне растущей популярности проводных моделей. Производительность тоже на высоте: версия 2025 года работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3. И хотя по вычислительной мощности это не флагманский чип, он отлично справляется с большинством повседневных задач.

Смартфон Motorola Moto G Stylus Фото: cnet.com

Главная "фишка" смартфона — стилус. Всегда удобно быстро извлечь его и воспользоваться функциями быстрого доступа для создания заметок, скриншотов, произвольной обрезки изображений, рисования и многого другого. Однако стоит помнить и о минусах бюджетных Android-смартфонов: одним из существенных недостатков Moto G Stylus является то, что Motorola часто критикуют за слабую поддержку программного обеспечения и обновлений безопасности.

Ранее сообщали о том, почему бюджетные Android-смартфоны заряжаются дольше флагманов. Цена не всегда определяет, будет ли Android-смартфон заряжаться дольше. Существуют и другие важные факторы, которые следует учитывать, предупреждают эксперты.