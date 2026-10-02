Цей бюджетний смартфон 2025 року залишається одним з кращих і в 2027-му: про що мова (фото)

Флагманські смартфони преміум-класу привертають чимало уваги та реклами, але не кожен може собі їх дозволити. На щастя, існують і гідні бюджетні варіанти.

Чудовим вибором є Motorola Moto G Stylus. Цей смартфон, випущений у 2025 році, орієнтований на досвідчених користувачів, які з ностальгією згадують часи, коли пристрої зі стилусом були популярними, пише bgr.com.

Ця модель пропонує функції преміум-класу: стильний дизайн, камеру з підтримкою штучного інтелекту та швидку зарядку. Що особливо приємно, новий пристрій часто можна придбати дешевше ніж за 300 доларів — за ціною, значно нижчою, ніж у флагманських моделей.

Смартфон Motorola Moto G Stylus Фото: Motorola

Лінійка Motorola Moto G Stylus існує вже давно; деякі користувачі зазначають, що навіть старі моделі цих смартфонів досі чудово працюють. Версія 2025 року оснащена великим 6,7-дюймовим pOLED-дисплеєм формату Super HD та системою з двох камер: основною на 50 мегапікселів (з сенсором Sony Lytia) та надширококутною на 13 мегапікселів.

Видео дня

Пристрій також оснащений роз’ємом для навушників — особливість, яку багато хто, безсумнівно, оцінить, особливо на тлі зростаючої популярності дротових моделей. Продуктивність теж на висоті: версія 2025 року працює на базі процесора Snapdragon 6 Gen 3. І хоча за обчислювальною потужністю це не флагманський чіп, він чудово справляється з більшістю повсякденних завдань.

Смартфон Motorola Moto G Stylus Фото: cnet.com

Головна "фішка" смартфона — стилус. Завжди зручно швидко дістати його та скористатися функціями швидкого доступу для створення нотаток, скріншотів, довільного обрізання зображень, малювання та багато чого іншого. Однак варто пам’ятати й про мінуси бюджетних Android-смартфонів: одним із суттєвих недоліків Moto G Stylus є те, що Motorola часто піддається критиці за слабку підтримку програмного забезпечення та оновлень безпеки.

Раніше повідомлялося про те, чому бюджетні Android-смартфони заряджаються довше, ніж флагмани. Ціна не завжди визначає, чи буде Android-смартфон заряджатися довше. Існують й інші важливі фактори, які слід враховувати, застерігають експерти.