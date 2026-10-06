Лучший повербанк для ноутбука в 2026 году: какую модель рекомендует эксперт (фото)

Повербанк Anker может питать ноутбуки, телефоны, планшеты и наушники, а также заряжать несколько устройств одновременно, что делает его незаменимым в путешествиях и во время отключений электричества.

Испытав сотни портативных зарядных устройств для ноутбуков, обозреватель техники Алекс Ли пришел к выводу, что Anker емкостью 25 000 мАч и мощностью 165 Вт сегодня является лучшим вариантом. Своими впечатлениями от тестирования устройства эксперт поделился в статье для The Independent.

Автор отметил, что этот повербанк Anker оснащен двумя встроенными кабелями USB-C. Один из них выдвижной, а второй также служит ручкой для переноски. Кроме того, имеется дополнительный порт USB-C и порт USB-A, поэтому можно заряжать до четырех устройств одновременно.

Портативная зарядка Anker Фото: The Independent

По словам Ли, благодаря мощности 165 Вт портативный аккумулятор отлично справляется с зарядкой MacBook. Каждый порт USB-C способен выдавать до 100 Вт, что позволяет использовать его для быстрой зарядки большинства современных ноутбуков.

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Более легким ноутбукам, таким как MacBook Air или Dell XPS 13, требуется около 45–65 Вт для быстрой зарядки, тогда как более мощные игровые модели нуждаются в мощности около 60–100 Вт через USB-C, поэтому устройство Anker подходит для обоих типов.

Портативная зарядка Anker Фото: The Independent

"Когда я нахожусь в командировках или вдали от рабочего места, этот внешний аккумулятор Anker заряжает мой MacBook так же, как и обычная розетка. Даже когда к нему также подключены AirPods или телефон, питание распределяется интеллектуально, поэтому устройство знает, какая мощность нужна каждому устройству", — поделился Ли.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Также стоит отметить, что на дисплее можно увидеть, какую именно мощность потребляет каждое устройство в режиме реального времени. Кроме того, на экране отображается общая мощность и процент заряда повербанка.

Устройство Anker имеет ударопрочный корпус, но стоит учитывать, что оно довольно тяжелое и громоздкое. Повербанк весит чуть менее 600 г.

Преимущества:

быстро заряжает несколько устройств одновременно;

имеет два встроенных кабеля;

интеллектуальное питание в зависимости от устройства.

Недостатки:

относительно тяжелый.

Напомним, что компания Ugreen выпустила повербанк Ugreen P7 (PB792) для смартфонов и ноутбуков.

Фокус также сообщал, что Anker представила на выставке IFA 2026 повербанк MagGo 2 Pro емкостью 10 000 мАч.