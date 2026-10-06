Найкращий повербанк для ноутбука у 2026 році: яку модель радить експерт (фото)

Повербанк Anker може живити ноутбуки, телефони, планшети і навушники, а також заряджати кілька пристроїв одночасно, що робить його корисним в подорожах та під час відключень світла.

Випробувавши сотні портативних зарядних пристроїв для ноутбуків, оглядач техніки Алекс Лі дішов висновку, що Anker ємністю 25 000 мАг та потужністю 165 Вт сьогодні є найкращим варіантом. Враженнями від тестування пристрою експерт поділився у статті для The Independent.

Автор зазначив, що цей повербанк Anker має два вбудовані кабелі USB-C. Один з них висувний, тоді як інший також служить ручкою для перенесення. Також є додатковий порт USB-C та порт USB-A, тож можна заряджати до чотирьох пристроїв одночасно.

Повербанк Anker Фото: The Independent

За словами Лі, завдяки потужності 165 Вт повербанк чудово справляється з зарядкою MacBook. Кожен порт USB-C здатний видавати до 100 Вт, що робить його придатним для швидкої зарядки більшості сучасних ноутбуків.

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Легшим ноутбукам, таким як MacBook Air або Dell XPS 13, потрібно близько 45-65 Вт для швидкої зарядки, тоді як потужніші ігрові моделі потребують близько 60-100 Вт через USB-C, тож пристрій Anker підходить для обох типів.

Повербанк Anker Фото: The Independent

"Коли я у відрядженнях або далеко від робочого місця, цей зовнішній акумулятор Anker заряджає мій MacBook так само, як і звичайна розетка. Навіть коли в мене також підключені AirPods або телефон, живлення інтелектуально розподіляється, тому пристрій знає, яка потужність потрібна кожному пристрою", — поділився Лі.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Також варто відзначити, що на дисплеї можна бачити, яку саме потужність споживає кожен пристрій у режимі реального часу. Окрім того, екран показує загальну потужність та відсоток заряду повербанка.

Пристрій Anker має стійкий до падінь корпус, але варто враховувати, що він доволі важкий та громіздкий. Повербанк важить трохи менше 600 г.

Переваги:

швидко заряджає кілька пристроїв одночасно;

має два вбудовані кабелі;

інтелектуальне живлення залежно від пристрою.

Недоліки:

відносно важкий.

Нагадаємо, Ugreen випустила портативний зарядний пристрій Ugreen P7 (PB792) для смартфонів на ноутбуків.

Фокус також повідомляв, що Anker представила на IFA 2026 повербанк MagGo 2 Pro ємністю 10 000 мАг.