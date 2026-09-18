Безпечний та потужний повербанк для смартфона: Anker випустила MagGo 2 Pro (фото)

Компанія Anker представила на IFA 2026 новий повербанк MagGo 2 Pro ємністю 10 000 мАг, який обіцяє вирішити проблему нагрівання, поширену серед магнітних портативних зарядних пристроїв.

Особливістю Anker MagGo 2 Pro став вбудований вентилятор, покликаний підтримувати температуру нижче 36° для запобігання перегріву. Новинка вже з’явилась на офіційному сайті Anker.

Anker MagGo 2 Pro оснащений зарядкою USB-C потужністю 45 Вт та розумним дисплеєм, що відображає в режимі реального часу вихідний сигнал, стан акумулятора, режими зарядки тощо. Повербанк може розпізнавати марку підключеного телефону та налаштовувати його вихідну потужність для швидкої та безпечної зарядки.

Кольори Anker MagGo 2 Pro Фото: Anker

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Для зменшення нагрівання Anker MagGo 2 Pro має вбудований вентилятор, два вентиляційні отвори та три шари графену. Anker стверджує, що він може підтримувати температуру нижче 36°C порівняно з 43°C у інших зовнішніх зарядних пристроях Qi2 потужністю 25 Вт. Це має допомогти підтримувати швидшу зарядку довше та зменшити знос акумулятора телефону.

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Anker MagGo 2 Pro має габарити 70,9 × 105,2 × 17,8 мм та важить 218,3 г. Пристрій постачається з вбудованою підставкою та доступний у кількох кольорах, які відповідають новому iPhone 18 Pro.

Ціна Anker MagGo 2 Pro — 109,99 доларів (близько 4 915 грн).

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