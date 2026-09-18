Безопасный и мощный повербанк для смартфона: Anker выпустила MagGo 2 Pro (фото)

Компания Anker представила на выставке IFA 2026 новый повербанк MagGo 2 Pro емкостью 10 000 мАч, который обещает решить проблему нагрева, характерную для магнитных портативных зарядных устройств.

Отличительной особенностью Anker MagGo 2 Pro стал встроенный вентилятор, призванный поддерживать температуру ниже 36°, чтобы предотвратить перегрев. Новинка уже появилась на официальном сайте Anker.

Anker MagGo 2 Pro оснащен зарядкой USB-C мощностью 45 Вт и интеллектуальным дисплеем, который в режиме реального времени отображает выходной сигнал, состояние аккумулятора, режимы зарядки и т. д. Повербанк может распознавать марку подключенного телефона и настраивать свою выходную мощность для быстрой и безопасной зарядки.

Цвета Anker MagGo 2 Pro Фото: Anker

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Для снижения нагрева Anker MagGo 2 Pro оснащен встроенным вентилятором, двумя вентиляционными отверстиями и тремя слоями графена. Anker утверждает, что он может поддерживать температуру ниже 36 °C по сравнению с 43 °C у других внешних зарядных устройств Qi2 мощностью 25 Вт. Это должно помочь дольше поддерживать быструю зарядку и снизить износ аккумулятора телефона.

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Anker MagGo 2 Pro имеет размеры 70,9 × 105,2 × 17,8 мм и весит 218,3 г. Устройство поставляется со встроенной подставкой и доступно в нескольких цветах, соответствующих новому iPhone 18 Pro.

Цена Anker MagGo 2 Pro — 109,99 долларов (около 4 915 грн).

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