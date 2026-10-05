Зарядить ноутбук та смартфон: вийшов новий повербанк Ugreen на 20000 мАг (фото)
Компанія Ugreen випустила портативний зарядний пристрій Ugreen P7 (PB792) з двома вбудованими кабелями USB-C та кольоровим дисплеєм.
Повербанк Ugreen P7 (PB792) підходить для зарядки смартфонів, ноутбуків та планшетів. Характеристики новинки вже з’явились на китайському сайті JD.
Ugreen P7 (PB792) пропонує три роз'єми USB-C та один порт USB-A. Два виходи USB-C вбудовані безпосередньо в повербанк, що позбавляє необхідності постійно носити з собою зарядні кабелі.
Перший вбудований кабель довжиною 13 см служить ремінцем для перенесення та може витримати до 10 000 вигинів. Другий висувний кабель USB-C иготовлений з вогнестійкого матеріалу TPE, який розтягується до 70 см. Обидва кабелі підтримують зарядку потужністю до 45 Вт. Збоку є окремий порт USB-C з підтримкою до 45 Вт та порт USB-A з вихідною потужністю до 22,5 Вт.
Повербанк оснащений кольоровим TFT-дисплеєм та системою керування батареєю (BMS). Це дозволяє переглядати в режимі реального часу дані про температуру акумулятора, стан зарядки, залишок заряду та інформацію про стільниковий зв'язок.
Потужність 45 Вт дозволяє заряджати 13-дюймовий MacBook Air M5 або MacBook Neo 2026 року. За 30 хвилин при потужності 29 Вт iPhone 17 Pro заряджається до 69 %, %, а iPhone 17 Pro Max — до 65 % при потужності 35 Вт.
Зарядну станцію якого бренду ви використовуєте?
За даними Ugreen, повербанк пройшов випробування на міцність, включаючи термокамеру при температурі 140°C протягом 60 хвилин, тиск 2,5 тонни та випробування на прокол 4-міліметровою вольфрамовою сталевою голкою. Пристрій має габарити 136 x 74 x 31 мм та важить 447 г.
- Ціна Ugreen P7 (PB792) — 40 доларів (близько 1 800 грн).
Нагадаємо, раніше Ugreen випустила повербанк Nexode 45W, який підтримує швидку зарядку та має покращений захист від вибухів.
Фокус також повідомляв, що Anker представила повербанк MagGo 2 Pro ємністю 10 000 мАг з системою запобігання нагріванню.