Зарядить ноутбук и смартфон: вышел новый повербанк Ugreen на 20 000 мАч (фото)

Компания Ugreen выпустила портативное зарядное устройство Ugreen P7 (PB792) с двумя встроенными кабелями USB-C и цветным дисплеем.

Повербанк Ugreen P7 (PB792) подходит для зарядки смартфонов, ноутбуков и планшетов. Характеристики новинки уже появились на китайском сайте JD.

Ugreen P7 (PB792) оснащен тремя разъемами USB-C и одним портом USB-A. Два выхода USB-C встроены непосредственно в портативную зарядку, что избавляет от необходимости постоянно носить с собой зарядные кабели.

Ugreen P7 Фото: UGREEN

Первый встроенный кабель длиной 13 см служит ремешком для переноски и выдерживает до 10 000 изгибов. Второй выдвижной кабель USB-C изготовлен из огнестойкого материала TPE, который растягивается до 70 см. Оба кабеля поддерживают зарядку мощностью до 45 Вт. Сбоку имеется отдельный порт USB-C с поддержкой до 45 Вт и порт USB-A с выходной мощностью до 22,5 Вт.

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Ugreen P7 Фото: UGREEN

Повербанк оснащен цветным TFT-дисплеем и системой управления аккумулятором (BMS). Это позволяет в режиме реального времени просматривать данные о температуре аккумулятора, состоянии зарядки, остаточном заряде и информацию о сотовой связи.

Мощность 45 Вт позволяет заряжать 13-дюймовый MacBook Air M5 или MacBook Neo 2026 года выпуска. За 30 минут при мощности 29 Вт iPhone 17 Pro заряжается до 69 %, а iPhone 17 Pro Max — до 65 % при мощности 35 Вт.

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По данным Ugreen, внешний повербанк испытания на прочность, в том числе в термокамере при температуре 140 °C в течение 60 минут, под давлением 2,5 тонны, а также испытания на прокол 4-миллиметровой иголкой из вольфрамовой стали. Устройство имеет размеры 136 x 74 x 31 мм и весит 447 г.

Цена Ugreen P7 (PB792) — 40 долларов (около 1 800 грн).

Напомним, ранее компания Ugreen выпустила портативный аккумулятор Nexode 45W, который поддерживает быструю зарядку и обладает улучшенной защитой от взрывов.

Фокус также сообщал, что компания Anker представила портативную зарядку MagGo 2 Pro емкостью 10 000 мАч с системой защиты от перегрева.