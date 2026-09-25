Заряжают три устройства одновременно: Ugreen выпустила повербанки емкостью до 20 000 мАч (фото)

Компания Ugreen выпустила повербанк Nexode 45W, который поддерживает быструю зарядку и обладает улучшенной защитой от возгорания и взрывов.

Ugreen Nexode 45W уже появился в Европе с емкостью 20 000 мАч, тогда как в США дополнительно доступна более дешевая и тонкая версия на 10 000 мАч. Характеристики новинки представлены на официальном сайте Ugreen.

Повербанк обеспечивает быструю зарядку мощностью до 45 Вт, что позволяет зарядить iPhone 17 Pro Max до 66 % всего за 30 минут. Имеется встроенный 7-дюймовый кабель USB-C, который служит шнурком для ношения, а также порты USB-C и USB-A, что позволяет заряжать до трех устройств одновременно.

Ugreen Nexode 45 Вт Фото: UGREEN

Вес Ugreen Nexode 45 Вт емкостью 10 000 мАч составляет 200 г, тогда как модель емкостью 20 000 мАч весит 380 г. Интеллектуальный дисплей отображает выходную мощность, температуру аккумулятора и информацию о его состоянии в режиме реального времени.

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Существенным преимуществом Ugreen Nexode 45W стали дополнительные функции безопасности. Повербанк использует аккумуляторные элементы ATL и имеет сертификат 3C для использования во время полета. Он также прошел ряд испытаний на безопасность, включая прокалывание иглой, сдавливание и испытания в термокамере при температуре до 140 °C.

Цена Ugreen Nexode 45 Вт на 10 000 мАч — 79,99 долларов (около 3 580 грн).

Цена Ugreen Nexode 45W на 20 000 мАч — 99,99 долларов (около 4 470 грн).

Напомним, что компания Ugreen незаметно представила магнитный внешний аккумулятор MagFlow Air Ultra Slim емкостью 10 000 мАч.

Фокус также сообщал, что компания Anker выпустила внешний аккумулятор MagGo 2 Pro, оснащенный защитой от перегрева.