Заряжают три устройства одновременно: Ugreen выпустила повербанки емкостью до 20 000 мАч (фото)
Компания Ugreen выпустила повербанк Nexode 45W, который поддерживает быструю зарядку и обладает улучшенной защитой от возгорания и взрывов.
Ugreen Nexode 45W уже появился в Европе с емкостью 20 000 мАч, тогда как в США дополнительно доступна более дешевая и тонкая версия на 10 000 мАч. Характеристики новинки представлены на официальном сайте Ugreen.
Повербанк обеспечивает быструю зарядку мощностью до 45 Вт, что позволяет зарядить iPhone 17 Pro Max до 66 % всего за 30 минут. Имеется встроенный 7-дюймовый кабель USB-C, который служит шнурком для ношения, а также порты USB-C и USB-A, что позволяет заряжать до трех устройств одновременно.
Вес Ugreen Nexode 45 Вт емкостью 10 000 мАч составляет 200 г, тогда как модель емкостью 20 000 мАч весит 380 г. Интеллектуальный дисплей отображает выходную мощность, температуру аккумулятора и информацию о его состоянии в режиме реального времени.
Существенным преимуществом Ugreen Nexode 45W стали дополнительные функции безопасности. Повербанк использует аккумуляторные элементы ATL и имеет сертификат 3C для использования во время полета. Он также прошел ряд испытаний на безопасность, включая прокалывание иглой, сдавливание и испытания в термокамере при температуре до 140 °C.
- Цена Ugreen Nexode 45 Вт на 10 000 мАч — 79,99 долларов (около 3 580 грн).
- Цена Ugreen Nexode 45W на 20 000 мАч — 99,99 долларов (около 4 470 грн).
Напомним, что компания Ugreen незаметно представила магнитный внешний аккумулятор MagFlow Air Ultra Slim емкостью 10 000 мАч.
Фокус также сообщал, что компания Anker выпустила внешний аккумулятор MagGo 2 Pro, оснащенный защитой от перегрева.