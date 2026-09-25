Безопасный повербанк для быстрой зарядки: Ugreen незаметно выпустила новинку на 45 Вт (фото)

Новый повербанк Ugreen емкостью 10 000 мАч неожиданно появился в розничных магазинах Европы и США.

Аксессуар под названием Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank может заряжать три устройства одновременно и оснащен технологиями, снижающими риск взрыва. Об этом говорится на странице продукта на немецком Amazon.

Повербанк Ugreen MagFlow Air Ultra Slim имеет емкость 10 000 мАч. Он поддерживает беспроводную зарядку Qi 2.2 мощностью до 25 Вт на совместимых смартфонах, включая серию iPhone 17 и iPhone 18, Samsung Galaxy S26 Ultra и серию Google Pixel 11. Емкости должно хватить как минимум на одну полную зарядку iPhone 17 Pro Max.

Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank Фото: UGREEN

Кроме того, Ugreen MagFlow Air Ultra Slim оснащен встроенным кабелем USB-C для проводной зарядки мощностью 45 Вт. К устройству можно одновременно подключить три гаджета, например смартфон, наушники или смарт-часы.

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Как следует из названия, Ugreen MagFlow Air Ultra Slim отличается тонким корпусом толщиной всего 13,9 мм и весом 217 г. Рядом с портами расположены четыре светодиода для индикации уровня заряда батареи.

Новый повербанк Ugreen также может похвастаться передовыми функциями безопасности аккумулятора. Компания утверждает, что он прошел строгие испытания на безопасность, включая прокол гвоздями, сжатие весом в две тонны и нагрев до температуры 140 °C.

Цена Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank — 89,99 евро (около 4 600 грн).

Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank Фото: UGREEN

Напомним, что компания Oppo анонсировала компактный повербанк для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов.

Фокус также сообщал, что компания Anker представила повербанк MagGo 2 Pro с вентилятором для предотвращения перегрева.