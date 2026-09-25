Безпечний повербанк для швидкої зарядки: Ugreen непомітно випустила новинку на 45 Вт (фото)

Новий магнітний портативний зарядний пристрій Ugreen ємністю 10 000 мАг несподівано з'явився у роздрібних магазинах Європи та США.

Аксесуар під назвою Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank може заряджати три пристрої одночасно та оснащений технологіями для зниження ризику вибухів. Про це йдеться на сторінці продукту на німецькому Amazon.

Повербанк Ugreen MagFlow Air Ultra Slim має ємність 10 000 мАг. Він підтримує бездротову зарядку Qi2.2 потужністю до 25 Вт на сумісних смартфонах, включаючи серію iPhone 17 та iPhone 18, Samsung Galaxy S26 Ultra та серію Google Pixel 11. Ємності має бути достатньо щонайменше для одного повного заряду iPhone 17 Pro Max.

Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank Фото: UGREEN

Окрім того, Ugreen MagFlow Air Ultra Slim має вбудований кабель USB-C для дротової зарядки потужністю 45 Вт. До пристрою можна підключити одночасно три гаджети, таких як смарфон, навушники чи смартгодинник.

Видео дня

Важливо

Портативні зарядні пристрої, які заряджають буквально все: моделі від Ugreen, CUKTECH, INIU (фото)

Як слідує із назви, Ugreen MagFlow Air Ultra Slim вирізняється тонким корпусом товщиною всього 13,9 мм та вагою 217г. Біля портів розташовані чотири світлодіоди для індикації рівня заряду батареї.

Новий повербанк Ugreen також може похвалитися передовими функціями безпеки акумулятора. Компанія стверджує, що він пройшов суворі випробування на безпеку, включаючи прокол цвяхами, двотонне стиснення та нагрівання до температури 140°C.

Ціна Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank — 89,99 євро (близько 4 600 грн).

Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank Фото: UGREEN

Нагадаємо, Oppo анонсувала компактний повербанк для живлення смартфонів, планшетів та інших гаджетів.

Фокус також повідомляв, що Anker представила повербанк MagGo 2 Pro, оснащений вентилятором для запобігання нагріванню.