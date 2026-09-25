Заряджають три пристрої одночасно: Ugreen випустила повербанки ємністю до 20 000 мАг (фото)

Компанія Ugreen випустила портативний акумулятор Nexode 45W, який підтримує швидку зарядку та має покращений захист від займання та вибухів.

Ugreen Nexode 45W вже з’явився у Європі з ємністю 20 000 мАг, тоді як у США додатково доступний дешевший та тонший варіант на 10 000 мАг. Характеристики новинки розкриті на офіційному сайті Ugreen.

Повербанк забезпечує швидку зарядку потужністю до 45 Вт, що дозволяє зарядити iPhone 17 Pro Max до 66% лише за 30 хвилин. Є вбудований 7-дюймовий кабель USB-C, який служить шнурком для носіння, а також порти USB-C та USB-A, що дозволяє заряджати до трьох пристроїв одночасно.

Ugreen Nexode 45W Фото: UGREEN

Вага Ugreen Nexode 45W на 10 000 мАг складає 200 г, тоді як модель на 20 000 мАг важить 380 г. Розумний дисплей відображає вихідну потужність, температуру акумулятора та інформацію про його стан у режимі реального часу.

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Значною перевагою Ugreen Nexode 45W стали додаткові функції безпеки. Повербанк використовує акумуляторні елементи ATL та має сертифікат 3C для використання під час польоту. Він також пройшов низку випробувань безпеки, включаючи проколювання голкою, стиснення та випробування в гарячій камері при температурі до 140°C.

Ціна Ugreen Nexode 45W на 10 000 мАг — 79,99 доларів (близько 3 580 грн).

Ціна Ugreen Nexode 45W на 20 000 мАг — 99,99 доларів (близько 4 470 грн).

Нагадаємо, Ugreen непомітно представила магнітний повербанк MagFlow Air Ultra Slim ємністю 10 000 мАг.

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