У "вишневого" iPhone 18 Pro проблемы с краской: на что жалуются первые владельцы (фото)

Первые покупатели смартфонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max столкнулись с дефектом. Бордовый оттенок Burgundy начинает быстро терять насыщенность уже через пару недель эксплуатации.

Пользователи публикуют фотографии выцветших устройств на форуме Reddit, сообщает GSMArena.

Почему краска бледнеет

Судя по жалобам владельцев, металлическая рамка начинает терять цвет вокруг выступающего блока камер, после чего бледные пятна распространяются по всему периметру корпуса. Проблема чаще всего встречается на флагманах нового бордового цвета Burgundy, но единичные сообщения касаются и черной расцветки Black.

Главной причиной выцветания называют воздействие солнечных лучей. Анодированное покрытие алюминия теряет пигмент после того, как телефон проводит время на открытом воздухе под ультрафиолетом. В качестве временной меры владельцы советуют носить аппараты в закрытых чехлах, чтобы уберечь металл от прямого солнца.

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Выцветание iPhone 18 Pro в цветах Burgundy и Black Фото: Reddit

Повторение прошлогодней проблемы и ответ Apple

Подобная ситуация наблюдается второй год подряд. Прошлой осенью владельцы iPhone 17 Pro сталкивались с аналогичным выцветанием оранжевого цвета Cosmic Orange и синего Deep Blue. Тогда Apple признала брак гарантийным случаем и меняла пострадавшие телефоны в сервисных центрах.

Журналисты ожидают, что компания признает дефект и запустит программу бесплатной замены проблемных iPhone 18 Pro. В редакции GSMArena пока не заметили выгорания на своем тестовом образце цвета Burgundy, но подчеркнули, что использовали телефон преимущественно в помещении и обращались с ним аккуратно.

Ранее сообщалось, что ремонт Android-смартфонов стоит дешевле, чем ремонт iPhone. Рассказываем, какие цены и в чем разница.