У "вишневого" iPhone 18 Pro виникли проблеми з корпусом: на що скаржаться перші власники (фото)

Перші покупці смартфонів iPhone 18 Pro та 18 Pro Max зіткнулися з дефектом. Бордовий відтінок Burgundy починає швидко втрачати насиченість уже через кілька тижнів використання.

Користувачі публікують фотографії пристроїв, що втратили колір, на форумі Reddit, повідомляє GSMArena.

Чому колір вицвітає

Судячи зі скарг власників, металева рамка починає втрачати колір навколо виступаючого блоку камер, після чого бліді плями поширюються по всьому периметру корпусу. Ця проблема найчастіше зустрічається на флагманських моделях нового бордового кольору Burgundy, але поодинокі повідомлення стосуються й чорного кольору Black.

Головною причиною вицвітання називають вплив сонячних променів. Анодоване покриття алюмінію втрачає пігмент після того, як телефон деякий час перебуває на відкритому повітрі під впливом ультрафіолету. Як тимчасовий захід власники радять носити пристрої в закритих чохлах, щоб захистити метал від прямих сонячних променів.

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Вицвітання iPhone 18 Pro у кольорах Burgundy та Black Фото: Reddit

Повторення минулорічної проблеми та відповідь Apple

Подібна ситуація спостерігається другий рік поспіль. Минулої осені власники iPhone 17 Pro стикалися з аналогічним вицвітанням помаранчевого кольору Cosmic Orange та синього Deep Blue. Тоді Apple визнала цей брак гарантійним випадком і замінювала уражені телефони в сервісних центрах.

Журналісти очікують, що компанія визнає дефект і запустить програму безкоштовної заміни проблемних iPhone 18 Pro. У редакції GSMArena поки що не помітили вигорання на своєму тестовому зразку кольору Burgundy, але підкреслили, що використовували телефон переважно в приміщенні та поводилися з ним обережно.

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