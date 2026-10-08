Компактная цифровая камера для качественного контента: новая модель Sigma рассекречена до анонса

Компания Sigma, по всей видимости, готовится представить небольшую полнокадровую беззеркальную камеру, которая станет второй преемницей модели Sigma fp, выпущенной в 2019 году.

Ожидается, что Sigma fp II будет официально представлена не ранее 24 октября 2026 года. Первые подробности о фотоаппарате раскрыл портал L-Rumors со ссылкой на свои источники

Оригинальная Sigma fp отличалась минималистичным корпусом в форме "кирпичика", модульностью и возможностью записи видео в формате RAW на уровне профессиональных кинокамер, тогда как Sigma fp 2021 года выпуска могла похвастаться 61-мегапиксельным сенсором и более быстрым автофокусом.

Sigma fp L Фото: amateurphotographer.com

В свою очередь, камера Sigma fp II немного больше, чем Sigma fp, габариты которой составляют всего 11,2 x 6,9 x 4,5 см. Будущая новинка также оснащена встроенным электронным видоискателем, что позволит отказаться от громоздкого дополнительного видоискателя.

Видео дня

По данным источников, Sigma fp II оснащена полнокадровым сенсором с разрешением 24 мегапикселя, хотя Sigma fp L уже имела сенсор с гораздо более высоким разрешением. Это объясняется тем, что новая модель в большей степени ориентирована на видеосъемку.

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Как отмечается в издании, Sigma fp II может записывать видео в формате RAW и видео с открытым доступом непосредственно на карту памяти, без использования внешнего записывающего устройства. Фотоаппарат использует L-образное крепление, что обеспечивает доступ к широкому выбору объективов.

Ожидаемая цена Sigma fp II — 2500 долларов (примерно 112 180 грн).

Напомним, что компания Canon официально анонсировала полнокадровую беззеркальную камеру EOS R8 Mark II.

Фокус также сообщал, что компания Nikon представила камеру Z5IIC с 24,5-мегапиксельным сенсором.