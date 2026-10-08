Компактна цифрова камера для якісного контенту: нова модель Sigma розсекречена до анонсу

Компанія Sigma, схоже готується представити невелику повнокадрову беззеркальну камеру, яка стане другою наступницею моделі Sigma fp, випущеної у 2019 році.

Очікується, що Sigma fp II буде офіційно представлена ​​не раніше 24 жовтня 2026 року. Перші деталі про фотоапарат розкрив портал L-Rumors з посиланням на свої джерела

Оригінальна Sigma fp вирізнялася мінімалістичним корпусом-"цеглинкою", модульністю та можливістю записувати відео у форматі RAW на рівні професійних кінокамер, тоді як Sigma fp L 2021 року випуску могла похвалитися 61-мегапіксельним сенсором та швидшим автофокусом.

Sigma fp L Фото: amateurphotographer.com

Своєю чергою камера Sigma fp II трохи більша за Sigma fp, габарити якої становлять лише 11,2 x 6,9 x 4,5 см. Майбутня новинка також має вбудований електронний видошукач, що дозволить відмовитись від громіздкого додаткового видошукача.

Видео дня

За даними джерел, Sigma fp II використовує повнокадровий сенсор із роздільною здатністю 24 мегапікселі, хоча Sigma fp L вже мала сенсор із набагато вищою роздільною здатністю. Це пояснюється тим, що новіша модель більше зосереджена на відео.

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Як зазначають у виданні, Sigma fp II може записувати відео у форматі RAW та відео з відкритим доступом безпосередньо на карту пам'яті, без зовнішнього записуючого пристрою. Фотоапарат використовує L-подібне кріплення, що забезпечує доступ до широкого вибору об'єктивів.

Очікувана ціна Sigma fp II — 2500 доларів (приблизно 112 180 грн).

Нагадаємо, Canon офіційно анонсувала повнокадрову бездзеркальну камеру EOS R8 Mark II.

Фокус також повідомляв, що Nikon представила камеру Z5IIC з 24,5-мегапіксельним сенсором.