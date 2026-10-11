Пленочные фотоаппараты снова в тренде: 3 модели, пользующиеся спросом в 2026 году (фото)

11 октября 1881 года изобретатель Дэвид Хендерсон Хьюстон запатентовал первую в мире гибкую фотопленку в рулонах, что сделало фотографию мобильной и доступной.

По случаю 145-летия патента на фотопленку Фокус собрал три культовые модели пленочных фотоаппаратов, которые по-прежнему пользуются популярностью в 2026 году.

Canon AE-1

Canon AE-1 Фото: Скриншот

Canon AE-1, впервые представленный в 1976 году, является одной из самых популярных пленочных зеркальных фотоапаратов, когда-либо поступивших в продажу. Он использует 35-мм фотопленку, имеет электронно-управляемый затвор, поддерживает ручное управление экспозицией, а также автоматический режим приоритета выдержки.

Светочувствительность пленки устанавливается вручную в пределах примерно ISO 25–3200, а выдержка в диапазоне от 2 секунд до 1/1000 секунды. Встроенный экспонометр помогает подобрать правильную экспозицию, а фокусировка и диафрагма зависят от установленного объектива.

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Canon AE-1 работает от аккумулятора 4LR44 (6 В). Корпус изготовлен преимущественно из металла и пластика, а его вес составляет около 590 г. Еще одним значительным преимуществом является совместимость с большим количеством объективов FD.

Nikon F3

Nikon F3 Фото: Скриншот

Фотоаппарат Nikon F3 вышел в 1980 году. Благодаря режиму Aperture Priority он хорошо подходит для современных пользователей, привыкших к цифровым камерам или смартфонам и не желающих настраивать экспозицию полностью вручную.

Nikon F3 предлагает диапазон выдержек от 8 секунд до 1/2000 секунды, а его экспонометр работает по системе TTL-измерения и отображает параметры экспозиции в видоискателе. Сменный видоискатель и задняя крышка делают эту модель пригодной для профессионального использования и работы с различными типами пленки.

Камера весит около 715 г, а ее корпус изготовлен из прочного металла. Питание обеспечивается двумя батарейками SR44 или LR44.

Olympus OM-1

Olympus OM-1 Фото: Скриншот

Фотоаппарат Olympus OM-1 дебютировал в 1972 году под названием M-1, однако впоследствии был переименован в OM-1. Эта модель выделяется среди конкурентов довольно компактными размерами и небольшим весом.

Диапазон выдержек на Olympus OM-1 составляет от 1 секунды до 1/1000 секунды. Также стоит отметить большой и яркий видоискатель, который обеспечивает удобную ручную фокусировку и хорошо подходит для работы с различными объективами.

Olympus OM-1 оснащен полностью механическим затвором, поэтому не требует аккумулятора. Батарейка используется только для работы экспонометра. Фотоаппарат весит около 510 г и поддерживает множество компактных объективов Zuiko.

Напомним, что китайские бренды DJI и Insta360 обогнали Canon, Sony, Nikon, Fujifilm и Panasonic по объемам продаж портативных цифровых камер.

Фокус также сообщал, что компания Canon официально анонсировала новую полнокадровую беззеркальную камеру EOS R8 Mark II.