Не Canon, Sony или Nikon: названы бренды фотоаппаратов с лучшими продажами (фото)

Бренды DJI и Insta360 сегодня опережают культовых производителей камер, по крайней мере, по количеству проданных моделей.

Японские компании Canon, Sony, Nikon, Fujifilm и Panasonic, являющиеся членами Японской ассоциации производителей фотоаппаратов и изображений (CIPA), на протяжении десятилетий лидировали на рынке фотоаппаратов, однако сегодня китайские бренды пользуются большим спросом. Об этом пишет CineD со ссылкой на данные из последних отчетов IDC и CIPA.

Отраслевые отчеты показывают, что DJI и Insta360 в настоящее время продают в два раза больше беззеркальных камер, чем все японские производители вместе взятые. При этом DJI имеет значительное преимущество над Insta360, продав больше фотоаппаратов, чем все члены CIPA вместе взятые.

Видео дня

Ручная камера Insta360 Фото: Insta360

По данным исследователей, 9 из 10 портативных камер, поставляемых по всему миру, сегодня производятся компаниями DJI или Insta360. Это означает, что все остальные производители в совокупности занимают не более одной десятой части рынка портативных камер.

Сообщается, что в 2025 году все компании, входящие в CIPA, в совокупности поставили 9,4 миллиона фотоаппаратов, включая беззеркальные, зеркальные и компактные модели. В свою очередь, компания DJI поставила более 10 миллионов устройств.

Важно

Камера Pixel 11 Pro XL против фотоаппарата: эксперт сравнил качество снимков (фото)

В то же время следует учитывать, что наибольшей популярностью у Insta360 и DJI пользуются именно ручные камеры, цены на которые падают. Так, прибыль Insta360 упала почти на 94% из-за высоких затрат на хранение, значительных инвестиционных расходов, а также сильной конкуренции, в том числе со стороны DJI.

В свою очередь, доходы компаний CIPA растут, несмотря на сокращение поставок. Это связано с подорожанием премиальных камер со сменными объективами, на которых сосредоточены японские компании.

Напомним, что компания Insta360 выпустила новую камеру Luna Pro, оснащенную стабилизатором, 1-дюймовым сенсором и объективом Leica Summicron.

Фокус также сообщал, что компания Nikon представила камеру Z5IIC, предназначенную для создания контента для социальных сетей.