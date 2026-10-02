Не Canon, Sony чи Nikon: названо бренди фотоапаратів з найкращими продажами (фото)

Бренди DJI та Insta360 сьогодні випереджають культових виробників камер, принаймні за кількістю проданих моделей.

Японські компанії Canon, Sony, Nikon, Fujifilm та Panasonic, які є членами Японської асоціації виробників камер та зображень (CIPA), десятиліттями лідирували на ринку фотоапаратів, проте китайські бренди сьогодні демонструють вищий попит. Про це пише CineD з посиланням на дані з останніх звітів IDC та CIPA.

Галузеві звіти показують, що DJI та Insta360 зараз продають вдвічі більше бездзеркальних камер, ніж усі японські виробники разом узяті. При цьому DJI має значну перевагу над Insta360, продавши більше фотоапаратів, ніж усі члени CIPA разом узяті.

Ручна камера Insta360 Фото: Insta360

За даними дослідників, 9 із 10 портативних камер, що постачаються у всьому світі, сьогодні походять від DJI або Insta360. Це означає, що всі інші виробники займають не більше однієї десятої частини ринку портативних камер разом узятих.

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Повідомляється, що у 2025 році усі компанії CIPA разом поставили 9,4 мільйона камер, включаючи бездзеркальні камери, дзеркальні фотокамери та компактні камери. Своєю чергою DJI поставила понад 10 мільйонів пристроїв.

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Водночас варто враховувати, що найбільшою популярністю у Insta360 та DJI користуються саме ручні камери, ціни на які падають. Так, прибутки Insta360 впали майже на 94% через високі витрати на зберігання, високі інвестиційні витрати, а також сильну конкуренцію, в тому числі з боку DJI.

Своєю чергою доходи компаній CIPA зростають, попри скорочення поставок. Це пов’язано з подорожчанням преміальних камер зі змінними об'єктивами, на яких зосереджені японські компанії.

Нагадаємо, Insta360 випустила нову камеру Luna Pro, оснащену стабілізатором, 1-дюймовим сенсором та об'єктивом Leica Summicron.

Фокус також повідомляв, що Nikon представила камеру Z5IIC, орієнтовану на створення контенту для соціальних мереж.