Плівкові камери знову в тренді: 3 моделі, які користуються попитом у 2026 році (фото)

11 жовтня 1881 року винахідник Девід Хендерсон Х'юстон запатентував першу в світі гнучку фотоплівку в рулонах, що зробило фотографію мобільною та доступною.

З нагоди 145-річчя патенту на фотоплівку Фокус зібрав три культові моделі плівкових камер, які все ще користуються популярністю у 2026 році.

Canon AE-1

Canon AE-1 Фото: Скриншот

Canon AE-1, вперше представлений у 1976 році, є одним з найпопулярніших плівкових дзеркальних фотоапаратів, які коли-небудь продавалися. Він використовує 35-мм фотоплівку, має електронно керований затвор, підтримує ручне керування експозицією, а також автоматичний режим пріоритету витримки.

Світлочутливість плівки встановлюється вручну в межах приблизно ISO 25–3200, а витримка в діапазоні від 2 секунд до 1/1000 секунди. Вбудований експонометр допомагає підібрати правильну експозицію, а фокусування та діафрагма залежать від встановленого об’єктива.

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Canon AE-1 використовує акумулятор 4LR44 (6 В). Корпус виготовлений переважно з металу та пластику, а його вага становить близько 590 г. Значною перевагою також є сумісність з великою кількістю об'єктивів FD.

Nikon F3

Nikon F3 Фото: Скриншот

Фотоапарат Nikon F3 вийшов у 1980 році. Завдяки режиму Aperture Priority він добре підходить для сучасних користувачів, які звикли до цифрових камер або смартфонів, тож не хочуть виставляти експозицію повністю вручну.

Nikon F3 пропонує діапазон витримок від 8 секунд до 1/2000 секунди, а його експонометр працює через TTL-вимірювання та відображає параметри експозиції у видошукачі. Змінний видошукач і задня кришка роблять цю модель придатною для професійного використання та роботи з різними типами плівки.

Камера важить близько 715 г, а її корпус виготовлений з міцного металу. Живлення відбувається за рахунок двох батарейок SR44 або LR44.

Olympus OM-1

Olympus OM-1 Фото: Скриншот

Камера Olympus OM-1 дебютувала у 1972 році під назвою M-1, проте згодом була перейменована на OM-1. Ця модель вирізняється серед конкурентів доволі компактними розмірами та невеликою вагою.

Діапазон витримок на Olympus OM-1 становить від 1 секунди до 1/1000 секунди. Також варто відзначити великий і яскравий видошукач, який забезпечує комфортне ручне фокусування та добре підходить для роботи з різними об’єктивами.

Olympus OM-1 має повністю механічний затвор, тому не потребує акумулятора. Батарейка використовується лише для роботи експонометра. Фотоапарат важить близько 510 г та підтримує багато компактних об’єктивів Zuiko.

Нагадаємо, китайські бренди DJI та Insta360 перевершили Canon, Sony, Nikon, Fujifilm та Panasonic за обсягами продажів портативних цифрових камер.

Фокус також повідомляв, що Canon офіційно анонсувала нову повнокадрову бездзеркальну камеру EOS R8 Mark II.