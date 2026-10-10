Мощные и емкие повербанки для ноутбука: 3 модели с лучшими параметрами в 2026 году

Для автономной работы за ноутбуком во время отключений света обычные карманные батареи не подходят: лэптопам требуется протокол Power Delivery и отдача от 65 Вт.

На рынке Украины есть внешние аккумуляторы, способные по несколько раз зарядить рабочий компьютер и параллельно запитать роутер со смартфонами.

В этом материале Фокус собрал три надежные модели от брендов Sigma, Anker и Hoco с разными габаритами, мощностью и запасом энергии.

Sigma Mobile X-power SI30A6QLX (30 000 мА·ч, 65 Вт)

Самый доступный вариант в этом топе, который при емкости 30 000 мА·ч весит 616 граммов. За счет плоских литий-полимерных ячеек корпус толщиной с небольшую книгу легко помещается в рюкзак. Выходной мощности 65 Вт через разъем Type-C хватает для подпитки большинства современных офисных ноутбуков, в том числе MacBook, а через переходники устройство способно питать и старые модели со штекерами DC.

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Особенности повербанка Sigma Mobile Фото: rozetka.com.ua

Батарея поддерживает сквозную зарядку, поэтому при наличии света может одновременно заряжаться сама и отдавать энергию подключенному лэптопу. Для беспроводных наушников и смарт-часов предусмотрен режим малых токов, чтобы плата не отключала подачу питания. Корпус отлит из огнестойкого пластика, а экран показывает точный процент оставшегося заряда. Сам повербанк принимает ток мощностью до 45 Вт и восполняет емкость примерно за 4 часа.

Интерфейсы:

1 порт USB-C (на вход до 45 Вт, на выход — Power Delivery до 65 Вт при 20В/3.25А);

1 порт USB-A1 (выход до 22,5 Вт при 4.5В/5А);

1 порт USB-A2 (выход до 18 Вт при 12В/1.5А).

Цена в Украине:

Sigma mobile X-power SI30A6QLX (30 000 мА·ч) — 1 699 грн.

Anker 25000 mAh 165W (A1695)

Компактный аккумулятор, который разрешен в самолетах. Главная фишка модели — два встроенных кабеля Type-C, которые заменяют ремешок для переноски и выдерживают свыше 20 тысяч сгибаний. Один порт способен отдавать до 100 Вт, чего хватит для быстрой зарядки даже 16-дюймового MacBook Pro, а суммарная отдача при двух подключенных устройствах достигает 165 Вт.

Функции и особенности повербанка Anker Фото: rozetka.com.ua

На корпусе установлен цветной экран, отображающий текущую мощность по каждому разъему, температуру ячеек, расчетное время до конца зарядки и остаточный ресурс батареи. Сам аккумулятор принимает ток мощностью до 100 Вт, набирая первые 30% емкости всего за 20 минут. Фирменная система защиты ActiveShield 2.0 замеряет нагрев миллионы раз в сутки, предотвращая перегрев в закрытой сумке.

Интерфейсы:

2 встроенных кабеля USB-C (выходная мощность до 100 Вт на каждый);

1 разъем USB-C (вход и выход мощностью до 100 Вт при 20В/5А);

1 разъем USB-A (выходная мощность до 33 Вт при 11В/3А).

Цена в Украине:

Anker 25000 mAh 165W (A1695) — 4 222 грн.

Hoco Exclusive 100000mAh 65W PD

Большой повербанк весом около 2 кг, способный заменить небольшую зарядную станцию. Реальная полезная емкость составляет около 54 000 мА·ч при напряжении 5 В. Этого запаса с запасом хватит, чтобы 4-5 раз с нуля зарядить рабочий ноутбук, держать включенным оптический терминал с роутером на протяжении нескольких дней или заряжать телефоны всей семьи.

Функции повербанка Hoco Фото: rozetka.com.ua

Мощности порта Type-C в 65 Вт достаточно для стабильной работы офисных лэптопов. На передней панели установлен рассеянный светодиодный фонарь, превращающий корпус в настольную лампу для комнаты при блэкауте. Устройство позволяет одновременно заряжать до восьми гаджетов благодаря большому набору USB-разъемов.

Интерфейсы и параметры портов:

1 основной порт USB-C (вход и выход Power Delivery до 65 Вт при 20В/3.25А);

1 дополнительный порт USB-C для подзарядки гаджетов;

1 быстрый порт USB-A (отдача до 22,5 Вт при 4.5В/5А);

5 стандартных портов USB-A (по 5В/3А для питания телефонов и аксессуаров).

Цена в Украине:

Hoco Exclusive 100000mAh 65W PD — 5 999 грн.

Ранее сообщалось, что вышел новый повербанк Ugreen на 20 000 мАч. Компания Ugreen выпустила портативное зарядное устройство Ugreen P7 (PB792) с двумя встроенными кабелями USB-C и цветным дисплеем.

Также Фокус писал про зарядные станции под любые нужды. Рассказываем про доступные модели Flashfish, CTECHi, Oukitel, Fossibot, Ugreen.