Потужні та ємні повербанки для ноутбука: 3 моделі з найкращими характеристиками у 2026 році

Для автономної роботи ноутбука під час відключень електроенергії звичайні кишенькові батареї не підходять: ноутбукам потрібен протокол Power Delivery та потужність від 65 Вт.

На ринку України є зовнішні акумулятори, здатні кілька разів зарядити робочий комп’ютер і одночасно забезпечити живленням роутер та смартфони.

У цьому матеріалі Фокус зібрав три надійні моделі від брендів Sigma, Anker та Hoco з різними розмірами, потужністю та запасом енергії.

Sigma Mobile X-power SI30A6QLX (30 000 мА·год, 65 Вт)

Найдоступніший варіант у цьому рейтингу, який при ємності 30 000 мА·год важить 616 грамів. Завдяки плоским літій-полімерним елементам корпус, товщиною з невелику книгу, легко поміщається в рюкзак. Вихідної потужності 65 Вт через роз'єм Type-C вистачає для підзарядки більшості сучасних офісних ноутбуків, зокрема MacBook, а за допомогою перехідників пристрій може заряджати й старі моделі зі штекерами DC.

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Особливості повербанка Sigma Mobile Фото: rozetka.com.ua

Акумулятор підтримує прохідну зарядку, тому за наявності світла може одночасно заряджатися сам і віддавати енергію підключеному ноутбуку. Для бездротових навушників і смарт-годинників передбачено режим малих струмів, щоб плата не відключала подачу живлення. Корпус виготовлений із вогнестійкого пластику, а екран показує точний відсоток залишкового заряду. Сам зовнішній акумулятор приймає струм потужністю до 45 Вт і заряджається приблизно за 4 години.

Інтерфейси:

1 порт USB-C (вхідна потужність до 45 Вт, вихідна — Power Delivery до 65 Вт при 20 В/3,25 А);

1 порт USB-A1 (вихід до 22,5 Вт при 4,5 В/5 А);

1 порт USB-A2 (вихід до 18 Вт при 12 В/1,5 А).

Ціна в Україні:

Sigma mobile X-power SI30A6QLX (30 000 мА·год) — 1 699 грн.

Anker 25000 мА·год 165 Вт (A1695)

Компактний акумулятор, який дозволено брати на борт літаків. Головна особливість моделі — два вбудовані кабелі Type-C, які замінюють ремінець для перенесення та витримують понад 20 тисяч згинань. Один порт здатний видавати до 100 Вт, чого вистачить для швидкої зарядки навіть 16-дюймового MacBook Pro, а сумарна потужність при підключенні двох пристроїв сягає 165 Вт.

Функції та особливості портативного зарядного пристрою Anker Фото: rozetka.com.ua

На корпусі встановлено кольоровий екран, який відображає поточну потужність для кожного роз’єму, температуру елементів, розрахунковий час до завершення заряджання та залишковий ресурс акумулятора. Сам акумулятор приймає струм потужністю до 100 Вт, набираючи перші 30% ємності всього за 20 хвилин. Фірмова система захисту ActiveShield 2.0 вимірює нагрівання мільйони разів на добу, запобігаючи перегріванню в закритій сумці.

Інтерфейси:

2 вбудовані кабелі USB-C (вихідна потужність до 100 Вт на кожен);

1 роз'єм USB-C (вхід і вихід потужністю до 100 Вт при 20 В/5 А);

1 роз'єм USB-A (вихідна потужність до 33 Вт при 11 В/3 А).

Ціна в Україні:

Anker 25000 мА·год 165 Вт (A1695) — 4 222 грн.

Hoco Exclusive 100000 мА·год, 65 Вт, PD

Великий повербанк вагою близько 2 кг, здатний замінити невелику зарядну станцію. Реальна корисна ємність становить близько 54 000 мА·год при напрузі 5 В. Цього запасу з запасом вистачить, щоб 4–5 разів повністю зарядити робочий ноутбук, підтримувати увімкненим оптичний термінал із маршрутизатором протягом кількох днів або заряджати телефони всієї родини.

Функції повербанка Hoco Фото: rozetka.com.ua

Потужності порту Type-C у 65 Вт достатньо для стабільної роботи офісних ноутбуків. На передній панелі встановлено світлодіодний світильник із розсіяним світлом, який під час відключення електроенергії перетворює корпус на настільну лампу для кімнати. Пристрій дозволяє одночасно заряджати до восьми гаджетів завдяки великому набору USB-роз'ємів.

Інтерфейси та параметри портів:

1 основний порт USB-C (вхід і вихід Power Delivery до 65 Вт при 20 В/3,25 А);

1 додатковий порт USB-C для підзарядки гаджетів;

1 швидкий порт USB-A (потужність до 22,5 Вт при 4,5 В/5 А);

5 стандартних портів USB-A (по 5 В/3 А для живлення телефонів та аксесуарів).

Ціна в Україні:

Hoco Exclusive 100000 мА·год 65 Вт PD — 5 999 грн.

Раніше повідомлялося, що з'явився новий портативний зарядний пристрій Ugreen ємністю 20 000 мА·год. Компанія Ugreen випустила портативний зарядний пристрій Ugreen P7 (PB792) з двома вбудованими кабелями USB-C та кольоровим дисплеєм.

Також Фокус писав про зарядні станції на будь-який смак. Розповідаємо про доступні моделі Flashfish, CTECHi, Oukitel, Fossibot, Ugreen.