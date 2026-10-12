Вышла новая камера мгновенной печати Polaroid: первые впечатления от новинки (фото)

Компания Polaroid недавно представила новую камеру с мгновенной печатью Polaroid Mod. Она предлагает четыре режима съемки, которые создают аналоговые эффекты непосредственно при нажатии на кнопку без использования приложений или цифровой обработки.

Камера Polaroid Mod недавно появилась в розничных магазинах США, а его дебют на международном рынке ожидается чуть позже. Своими впечатлениями от тестирования фотоаппарата поделился эксперт портала TechRadar Лэнс Уланофф.

Характеристики Polaroid Mod

Polaroid Mod Фото: Future

Как и большинство фотоаппаратов мгновенной печати Polaroid, эта модель предназначена для работы с пленкой 600 и кассетами Polaroid I-Type.

Polaroid Mod оснащен основным объективом 103 мм и портретным объективом 95 мм. Камера использует инфракрасную систему автофокусировки, а на передней панели находится небольшой диск для регулировки экспозиции с тремя настройками.

Polaroid Mod Фото: Future

На задней панели Polaroid Mod расположены сенсорное управление вспышкой, светодиодный индикатор количества оставшихся фотографий и автоспуск. Вокруг основного объектива находится диск переключения режимов.

Видео дня

Polaroid Mod весит 520 г и производит впечатление довольно прочного устройства. Для зарядки аккумулятора емкостью 750 мАч предусмотрен порт USB-C.

Polaroid Mod Фото: Future

Тестирование Polaroid Mod

Сначала Уланофф сделал снимок директора студии Polaroid 20x24 и фотографа Джона Ройтера. Пленка Polaroid требует 10–15 минут для полного проявления, после чего эксперт получил готовую фотографию. Несмотря на неоптимальное освещение, снимок получился довольно качественным.

Фото на Polaroid Mod Фото: Future Фото на Polaroid Mod Фото: Future Фото на Polaroid Mod Фото: Future Фото на Polaroid Mod Фото: Future

Далее эксперт испытал несколько интересных режимов, в том числе Double Exposure, который позволяет накладывать два изображения друг на друга, объединяя разные объекты или моменты в одном кадре. Режим Split Shot работает аналогичным образом, разделяя один кадр на две части, чтобы объединить в нём две разные истории или сцены.

Также есть функция Motion Freeze, которая сочетает длинную выдержку с резко движущимся объектом или вспышкой в конце, создавая эффект размытия и динамики. В конце тестирования Уланофф активировал режим Light Art, который использует длинную выдержку, чтобы запечатлеть световые следы в темноте.

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Как отмечает эксперт, большинство полученных снимков, даже при самом лучшем освещении, выглядели несколько артхаусно. Некоторые из них зернистые или отличаются резким контрастом, что может показаться непривычным для пользователей, привыкших к четкости камеры смартфона.

"Эти снимки, как правило, рассказывают историю каждой неидеальной зернистой деталью, поэтому то, как вы снимаете, является такой же частью рассказа, как и то, что вы сняли. Достаточно поэкспериментировать с несколькими доступными настройками и при естественном дневном свете, и вы, возможно, получите снимки, приближающиеся к базовому качеству iPhone 13", — подытожил Уланофф.

Напомним, что Sigma готовится представить небольшую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma fp II.

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