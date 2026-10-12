Вийшла нова камера миттєвого друку Polaroid: перші враження від новинки (фото)

Компанія Polaroid нещодавно представила нову камеру миттєвого друку Polaroid Mod. Вона пропонує чотири режими зйомки, які створюють аналогові ефекти безпосередньо під час натискання на кнопку без використання додатків чи цифрової обробки.

Камера Polaroid Mod нещодавно з’явилась у роздрібних магазинах США, тоді як дебют на міжнародному ринку очікується трохи згодом. Враженнями від тестування фотоапарата поділився експерт порталу TechRadar Ленс Уланофф.

Характеристики Polaroid Mod

Polaroid Mod Фото: Future

Як і більшість камер миттєвого друку Polaroid, ця модель розроблена для роботи з плівкою 600 та касетами Polaroid I-Type.

Polaroid Mod має основний об’єктив 103 мм і портретний об’єктив 95 мм. Камера використовує інфрачервону систему автофокусування, а на передній панелі є невеликий диск для керування експозицією з трьома налаштуваннями.

Polaroid Mod Фото: Future

На задній панелі Polaroid Mod є сенсорне керування спалахом, світлодіодний індикатор кількості фотографій, що залишилися, та автоспуск. Навколо основного об’єктива розташований диск перемикання режимів.

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Polaroid Mod важить 520 г та відчувається доволі міцною. Для заряджання акумулятора ємністю 750 мАг пропонується порт USB-C.

Polaroid Mod Фото: Future

Тестування Polaroid Mod

Спершу Уланофф зробив знімок директора студії Polaroid 20x24 та фотографа Джона Ройтера. Плівка Polaroid потребує 10-15 хвилин для повного проявлення, після чого експерт отримав готове фото. Попри неоптимальне освітлення, знімок вийшов доволі якісним.

Фото на Polaroid Mod Фото: Future Фото на Polaroid Mod Фото: Future Фото на Polaroid Mod Фото: Future Фото на Polaroid Mod Фото: Future

Далі експерт кілька цікавих режимів, в тому числі Double Exposure, який дозволяє накладати два зображення одне на одне, поєднуючи різні об'єкти чи моменти в один кадр. Режим Split Shot працює схожим чином, розділяючи один кадр на дві частини, щоб об'єднати в ньому дві різні історії чи сцени.

Також є функція Motion Freeze, яка поєднує довгу витримку з різким об'єктом або спалахом наприкінці, створюючи ефект розмиття та динаміки. Наприкінці тестування Уланофф активував режим Light Art, який використовує довгу витримку, щоб зафіксувати світлові сліди у темряві.

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Як зазначає експерт, більшість отриманих зображень, навіть за найкращого освітлення, мали дещо артхаусний вигляд. Деякі з них є зернистими або вирізняються різким контрастом, що може бути незвичним для користувачів, що звикли до чіткості камери смартфона.

"Ці знімки, як правило, розповідають історію кожною неідеальною зернистою деталлю, тому те, як ви знімаєте, є такою ж частиною розповіді, як і те, що ви зняли. Достатньо поекспериментувавши з кількома доступними налаштуваннями та при природному денному світлі, ви, можливо, отримаєте знімки, які наближаються до базової якості iPhone 13", — підсумував Уланофф.

Нагадаємо, Sigma готується представити невелику повнокадрову беззеркальну камеру Sigma fp II.

Фокус також повідомляв, що Nikon представила камеру Z5IIC з 24,5-мегапіксельним сенсором.