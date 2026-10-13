Прочные повербанки с фонариками: INIU представила серию Outdoor Rugged (фото)

Компания INIU представила портативные зарядные устройства INIU Outdoor Rugged, которые отличаются компактностью и надежно защищенными корпусами.

Серия INIU Outdoor Rugged включает модели емкостью 10 000 мА и 20 000 мАч. INIU Outdoor Rugged 10000 доступен с 9 октября в официальном магазине INIU, тогда как дата выхода более мощной модели будет объявлена позже.

Оба повербанка обладают полной защитой от пыли и воды в соответствии со стандартом IP67, а также имеют сертификат MIL-STD-810G 516.6, подтверждающий устойчивость к падениям с высоты до 1,2 м. Для обеспечения герметичности порты закрываются крышкой.

INIU Outdoor Rugged Фото: INIU

Повербанк на 10 000 мАч весит всего 195,7 г, тогда как вес модели на 20 000 мАч составляет 353,2 г. Оба варианта поставляются со съемным карабином, который позволяет закрепить их на рюкзаке. Также имеется стандартная резьба для крепления штатива 1/4 дюйма.

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Одним из преимуществ INIU Outdoor Rugged стал встроенный фонарик. Он поддерживает красный свет, который потребляет меньше энергии и при необходимости переключается на мигающий режим.

INIU Outdoor Rugged Фото: INIU

Емкости INIU Outdoor Rugged 10000 хватит, чтобы дважды зарядить стандартный смартфон. Он может выдавать до 45 Вт мощности, поэтому подойдет для некоторых камер и дронов. INIU Outdoor Rugged 20000 предлагает мощность до 65 Вт, что делает его хорошим вариантом для ноутбуков.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

INIU предоставляет 5-летнюю гарантию на обе модели. Повербанки оснащены защитой от коротких замыканий и перегрева, а также поддерживают автоматический режим низкого тока для питания небольших аксессуаров.

Цена INIU Outdoor Rugged 10000 — 54,99 доллара (около 2480 грн).

INIU Outdoor Rugged Фото: INIU

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