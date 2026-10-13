Недорогой повербанк для смартфона и ноутбука: сколько стоит новинка OnePlus (фото)

Компания OnePlus представила портативный аккумулятор емкостью 10 000 мАч с технологией зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт и цветным TFT-дисплеем.

Повербанк OnePlus 67W SuperVOOC 10000 мАч поступит в продажу на китайском рынке 21 октября, тогда как дата глобального выпуска пока не объявлена. Характеристики устройства опубликованы на официальном сайте OnePlus.

Новый повербанк OnePlus оснащен цветным TFT-дисплеем, который отображает уровень заряда батареи и заряд в режиме реального времени. Он также может оценивать время зарядки и разрядки, что является весьма полезной функцией.

OnePlus 67 Вт SuperVOOC 10 000 мАч

Устройство поддерживает выход SuperVOOC мощностью до 67 Вт, USB Power Delivery (PD) мощностью 45 Вт и PPS мощностью 55 Вт. Это позволяет ему питать компактные ноутбуки, однако скорость зарядки зависит от конкретного подключенного устройства.

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Одним из преимуществ является встроенный плетеный кабель, который также служит ручкой для переноски. Он поддерживает входную мощность до 40 Вт. По данным OnePlus, повербанк успешно прошел пять испытаний, поэтому соответствует новейшим стандартам безопасности.

Цена OnePlus 67W SuperVOOC 10000 мАч — 34 доллара (около 1 530 грн).

Напомним, что компания Anker анонсировала новую портативную зарядную станцию SOLIX S5000.

Фокус также сообщал, что компания Ugreen выпустила портативное зарядное устройство Ugreen P7.